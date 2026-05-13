Η κυβέρνηση της Γκάνας ανακοίνωσε την Τρίτη (12/5) ότι προχωρά στην εσπευσμένη απομάκρυνση 300 υπηκόων της οι οποίοι ζουν στη Νότια Αφρική, εν μέσω της αναζωπύρωσης των επεισοδίων ξενοφοβικής βίας στη χώρα αυτή τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γκάνας, ο Σάμιουελ Οκουντζέτο Αμπλάκουα, ανέφερε μέσω X ότι ο πρόεδρος Τζον Μαχάμα έδωσε το πράσινο φως για να προχωρήσει η επιχείρηση.

«Η εξοχότητά του ο Τζον Μαχάμα έδωσε προεδρική έγκριση για την άμεση εσπευσμένη απομάκρυνση 300 Γκαναίων από τη Νότια Αφρική», ανέφερε ο επικεφαλής της διπλωματίας της χώρας.

Σύμφωνα με τον ΥΠΕΞ Αμπλάκουα, οι υπήκοοι της χώρας «σε κίνδυνο» εγγράφτηκαν σε κατάλογο της πρεσβείας στην Πρετόρια, έπειτα από πρόσφατες διαδηλώσεις και βίαια επεισόδια που είχαν στο στόχαστρο ξένους.

Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση εννοεί να εγγυηθεί «την ευημερία» των πολιτών εντός της χώρας και στο εξωτερικό.

Η απόφαση ανακοινώθηκε από την Άκρα έπειτα από σειρά αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων και επεισοδίων που σημειώθηκε πρόσφατα στην πιο βιομηχανοποιημένη χώρα της Αφρικής. Υπήρξαν καταγγελίες για επιθέσεις και εκφοβισμούς πολιτών άλλων κρατών της Αφρικής.

Η Νιγηρία και η Γκάνα εξέφρασαν έντονη ανησυχία για την επανεμφάνιση του προβλήματος.

Η Πρετόρια ωστόσο απορρίπτει τις κατηγορίες για ξενοφοβία. «Οι Νοτιοαφρικάνοι δεν είναι ξενόφοβοι», διαβεβαίωνε ο εκπρόσωπος της προεδρίας Βίνσεντ Μαγκουένια στις αρχές Μαΐου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, πρόκειται για «θυλάκους διαδηλώσεων» κι οι διαδηλώσεις είναι δικαίωμα των πολιτών κατοχυρωμένο στο Σύνταγμα.

Ο ίδιος εξάλλου έκρινε ότι οι χώρες που διαμαρτύρονται θα όφειλαν να αντιμετωπίσουν «την κακή διακυβέρνηση που αναγκάζει τους πολίτες τους να μεταναστεύουν μαζικά και να αναζητούν καταφύγιο σε διάφορες άλλες χώρες της ηπείρου, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Αφρικής».

Στα τέλη Απριλίου, ο πρεσβευτής της Νότιας Αφρικής στην Άκρα, ο Θάντο Νταλάμπα, κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών. Ο υπουργός Αμπλάκουα προσωπικά του εξέφρασε τις «ανησυχίες» της κυβέρνησής του για «τις ενέργειες εκφοβισμού και τους διωγμούς εναντίον ξένων υπηκόων, συμπεριλαμβανομένων Γκαναίων», σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

Αναφερόταν ειδικά σε επεισόδιο σε μια από τις αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις στην Ντέρμπαν. «Γκαναίος υπήκοος, νόμιμος κάτοικος, παρενοχλήθηκε και ζητήθηκε να αποδείξει ότι έχει άδεια νόμιμης παραμονής, κατόπιν να φύγει από τη Νότια Αφρική», σημείωσε ο υπουργός.

Η Νότια Αφρική, η μεγαλύτερη και πιο βιομηχανοποιημένη οικονομία της ηπείρου, φιλοξενεί κάπου τρία εκατομμύρια μετανάστες–που αποτελούν σχεδόν το 5,1% του πληθυσμού.

Όμως οι ανισότητες και η ιδιαίτερα υψηλή ανεργία (πάνω από 30%) τροφοδοτούν συχνά εντάσεις και αντιμεταναστευτικά επεισόδια.

Το χειρότερο κύμα βίας αυτής της φύσης τις τελευταίες δυο δεκαετίες είχε καταγραφτεί το 2008, όταν είχαν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 62 άνθρωποι. Βίαια επεισόδια ξέσπασαν επίσης το 2015, το 2016 και το 2019.