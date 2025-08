Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη σήμερα στην περιφέρεια Ασάντι της νότιας Γκάνας, παρασύροντας στον θάνατο τους οκτώ επιβαίνοντες – μεταξύ αυτών τους υπουργούς Άμυνας και Περιβάλλοντος της αφρικανικής χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης.

A Ghana Air Force helicopter crashed on Wednesday, August 6, in the Adansi Akrofuom District of the Ashanti Region, killing all eight people on board, including two senior ministers. https://t.co/G4hlRHSOLA#Ghana #HelicopterCrash — FirstDaily (@FirstDaily_) August 6, 2025

Το στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Z-9 συνετρίβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες λίγο μετά την απογείωσή του από την πρωτεύουσα Άκρα με προορισμό την πόλη Ομπουάσι.

🚨🇬🇭 TRAGEDY IN GHANA: A military helicopter crash in Ashanti has claimed 8 lives, including Defence Minister Dr. Boamah and Environment Minister Dr. Murtala Muhammed.#Ghana #GhanaArmedForces pic.twitter.com/S09mnMJEp8 — PulseOfGlobe (@PulseGlobeX) August 6, 2025

#Ghana : deux ministres périssent dans un #crash d’#hélicoptère Le Ghana est plongé dans le deuil après l’annonce, ce mercredi, du décès des ministres de la Défense, Edward Omane Boamah, et de l’Environnement, Ibrahim Murtala Muhammed, dans un accident d’hélicoptère survenu dans… pic.twitter.com/CWx9LQLnQe — tchadinfos (@tchadinfos) August 6, 2025

Ο Τζούλιους Ντέμπρα, προσωπάρχης του προέδρου Τζον Μαχάμα, ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο υπουργός Άμυνας Έντουαρντ Ομάνε Μποάμα και ο υπουργός Περιβάλλοντος, Επιστημών και Τεχνολογίας Ιμπραήμ Μούρταλα Μοχάμεντ βρήκαν τον θάνατο στο δυστύχημα.

Ghana’s Defence Minister, Dr. Omane Boamah and Environment Minister, Murtala Muhammed have passed on in a military helicopter crash. pic.twitter.com/0YZIH9QpNR — Sergeant Adjetey C.F (@SgtAdjetey) August 6, 2025

Ghana’s ministers of defence and environment have died in a military helicopter crash in the central Ashanti region, along with six other people, a government spokesperson says. pic.twitter.com/39d2nzq88K — ayv news (@AYVnews) August 6, 2025

Νεκροί είναι επίσης ο Αλχάτζι Μουνίρου Μοχάμεντ, αναπληρωτής συντονιστής Εθνικής Ασφαλείας και πρώην υπουργός Γεωργίας, ο Σάμουελ Σάρπονγκ, αντιπρόεδρος του κόμματος NDC (Εθνικό Δημοκρατικό Κογκρέσο), ο πρώην υποψήφιος βουλευτής Σάμουελ Αμποάτζιε, καθώς και τρία μέλη του πληρώματος.

A nation Mourns! Our hearts are bleeding.🔴🇬🇭 Bongo| R.I.P. | Charles Nii Armah|

Dr. Edward Omane Boamah| Ghana Armed Forces| Helicopter| Obuasi|Dem Dead| Ashanti Region| Murtala Mohammed|Military Helicopter Crash. pic.twitter.com/jaZPtsLJNu — The Dot News Today (@thedotnewstoday) August 6, 2025



Πρόκειται για «εθνική τραγωδία», είπε ο Τζούλιους Ντέμπρα, ανακοινώνοντας πως οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες.