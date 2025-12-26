Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ο αυτοαποκαλούμενος προφήτης Έμπο Νόε από τη Γκάνα, βρέθηκε στο επίκεντρο παγκόσμιας προσοχής πριν περίπου ένα χρόνο, όταν «προέβλεψε» ότι ο κόσμος θα καταστρεφόταν από έναν τεράστιο κατακλυσμό στις 25 Δεκεμβρίου 2025, ανήμερα των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όλα θα ξεσπούσαν εκείνη τη μέρα και μόνο όσοι επιβιβαστούν στις κιβωτούς που είχε κατασκευάσει θα γλίτωναν.

Τα μηνύματα και τα βίντεο που δημοσίευε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συγκέντρωσαν τεράστιο ενδιαφέρον και προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις σε πολλές χώρες.

Από τα μέσα του 2025, ο Έμπο, ο οποίος αυτοπαρουσιάζεται και ως «Ebo Jesus», δημοσίευε διαρκώς προφητείες και «αποκαλύψεις», ισχυριζόμενος ότι «έλαβε θεϊκή εντολή να χτίσει κιβωτούς ως καταφύγια για την επερχόμενη πλημμύρα σε όλον τον πλανήτη».

Σε βίντεο και αναρτήσεις, υποστήριζε ότι ο κατακλυσμός θα διαρκούσε 3 έως 4 χρόνια και ότι οι κιβωτοί του ήταν η μόνη ελπίδα για τους πιστούς που ήθελαν να επιζήσουν.

Η κινητοποίηση γύρω από την υπόθεση ήταν εντυπωσιακή: χιλιάδες άνθρωποι φαίνεται να πίστεψαν στα λεγόμενά του, με αρκετούς να πουλούν τις περιουσίες τους, να εγκαταλείπουν τις δουλειές τους και να μετακομίζουν κοντά στους χώρους όπου χτίζονταν οι κιβωτοί.

Οι ίδιοι οι οπαδοί του δημοσίευαν βίντεο όπου φαίνονταν να «κλείνουν θέσεις» και να μεταφέρουν προσωπικά είδη με την ελπίδα ότι θα εξασφάλιζαν τη σωτηρία τους.

Σε αντίθεση με την κλασική βιβλική εικόνα μιας ενιαίας κιβωτού, ο Έμπο ισχυριζόταν ότι είχε δημιουργήσει αρκετές κιβωτούς, από τέσσερις έως και οκτώ.

Κάθε ένα από αυτά τα σκάφη προοριζόταν να φιλοξενήσει ανθρώπους, οικόσιτα ζώα, άγρια πανίδα και προμήθειες. Ο ίδιος έλεγε ότι περίπου 380 χιλιάδες άτομα είχαν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον ή είχαν συγκεντρωθεί γύρω από αυτή την ιδέα, με την προσδοκία ότι θα επιβιβαστούν στην «κιβωτό του μέλλοντος».

Παρά την έντονη κινητοποίηση, πολλοί επιστήμονες και σχολιαστές στο διαδίκτυο, άσκησαν σφοδρή κριτική, αναφέροντας ότι η ιδέα ενός νέου παγκόσμιου κατακλυσμού αντιβαίνει στην ίδια τη θρησκευτική παράδοση της Παλαιάς Διαθήκης, όπου ο Θεός υπόσχεται να μην καταστρέψει ξανά τη γη με πλημμύρα.

Η ίδια η βιβλική αφήγηση του Νώε είχε χρησιμοποιηθεί από τον Έμπο για να δώσει βαρύτητα στους ισχυρισμούς του, γεγονός που κίνησε αντιδράσεις μεταξύ θεολόγων και ειδικών.

Όταν όμως έφτασε η ημέρα της «προβλεπόμενης καταστροφής» και κανένας κατακλυσμός δεν σημειώθηκε, ο Έμπο εμφανίστηκε σε νέο βίντεο και εξήγησε ότι « ο Θεός αποφάσισε να αναβάλει τις πλημμύρες».

Υποστήριξε ότι οι προσευχές των πιστών εισακούστηκαν και ότι τώρα ήταν επιτακτική ανάγκη να κατασκευαστούν ακόμα περισσότερες κιβωτοί για να σωθούν όσοι δεν είχαν προλάβει.

Παράλληλα, άρχισε να ζητά νέες χρηματικές εισφορές για αυτόν τον σκοπό.

Η διάψευση της προφητείας δεν έμεινε αναπάντητη: σε μια ένδειξη οργής και απογοήτευσης, ένας άνδρας που φέρεται να συνδέεται με τον Έμπο έβαλε φωτιά σε μία από τις κιβωτούς, καίγοντάς την ολοσχερώς.

Continuation of “Prophet” Eboh Noah Saga: A man set fire to an ark he believed was linked to self styled prophet Eboh Noah. Eboh Noah is a Ghanaian self styled prophet who claimed God revealed that the world would be destroyed by a flood on December 25, 2025. He said he was… pic.twitter.com/XF6UwPfiTZ — Open Source Intel (@Osint613) December 26, 2025

Τα διεθνή μέσα και τα κοινωνικά δίκτυα έχουν σχολιάσει εκτενώς την υπόθεση, με μερίδα χρηστών να εκφράζει ειρωνεία και σκεπτικισμό απέναντι στη θεωρία του Έμπο, ενώ άλλοι σημειώνουν ότι τέτοιου είδους προφητείες είναι σύνηθες φαινόμενο στην ψηφιακή εποχή, όπου διαδίδονται ταχύτατα και χωρίς επαρκή έλεγχο.

Όταν το ψέμα σκεπάζει την αλήθεια μέσω των Social Media

Αυτή η υπόθεση φωτίζει επίσης βαθύτερα ζητήματα για το πώς οι θεωρίες συνωμοσίας και οι ψευδοπροφητείες εξαπλώνονται μέσω του διαδικτύου.

Σε μια εποχή όπου η πληροφορία ρέει απρόσκοπτα και ο καθένας μπορεί να δημοσιεύσει και να προωθήσει ιδέες χωρίς πιστοποίηση ή δημοσιογραφικό έλεγχο, γίνεται ολοένα και πιο εύκολο για ψευδείς ή υπερβολικές ειδήσεις να αποκτούν κύρος.

Πολλοί άνθρωποι σήμερα τείνουν να πιστεύουν τέτοιου είδους προβλέψεις μόνο και μόνο επειδή έχουν αναρτηθεί στα κοινωνικά δίκτυα και έχουν μεγάλο αριθμό κοινοποιήσεων, χωρίς να εξετάζουν την αξιοπιστία ή την πηγή τους.

Η ταχεία διάδοση της παραπληροφόρησης αποδεικνύει πόσο εύκολα η αλήθεια μπορεί να θυσιαστεί στο βωμό της προπαγάνδας και της ψηφιακής φήμης, με τελικό θύμα όχι μόνο την αντικειμενική γνώση αλλά και την ίδια την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στην αλήθεια.

Με πληροφορίες από: Primetimer