Διακοινοτικές συγκρούσεις στο βόρειο τμήμα της Γκάνας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 31 ανθρώπους και έχουν υποχρεώσει περίπου 48.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους από τα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μουμπάρακ Μουντάκα ανέφερε ότι 13.253 κάτοικοι της περιοχής όπου ξέσπασαν αιματηρές ταραχές, ύστερα από εδαφική διαμάχη, πέρασαν τα σύνορα αναζητώντας καταφύγιο στη γειτονική Ακτή Ελεφαντοστού.

Οι ταραχές ξέσπασαν στις 24 Αυγούστου στην παραμεθόρια κοινότητα Γκμπινιγίρι, λόγω μιας εδαφικής διαφοράς στην οποία ενεπλάκησαν γειτονικές κοινότητες. Όταν επιχειρηματίας θέλησε να εκμεταλλευθεί τη γη που αγόρασε πρόσφατα από φύλαρχο, οι ντόπιοι ξεσηκώθηκαν και αντιστάθηκαν βίαια, ενώ πυρπόλησαν το σπίτι του πωλητή.

Ο υπουργός Μουντάκα δήλωσε πως περισσότεροι από 700 στρατιωτικοί και αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή, όπου επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας. Τοπικός αξιωματούχος ανέφερε ότι αποκαθίσταται σταδιακά η ηρεμία, με τους πρεσβύτερους των κοινοτήτων να συνεργάζονται με τις υπηρεσίες ασφαλείας προκειμένου να αποτραπεί τυχόν αναζωπύρωση των συγκρούσεων.