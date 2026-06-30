Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν καταστροφικές πλημμύρες στην Άκρα, την πρωτεύουσα της Γκάνας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και τα μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Οι ομάδες διάσωσης που κινητοποιήθηκαν αναγκάζονται να μετακινούνται στην πόλη με βάρκες.

Οι πλημμύρες είναι συχνό φαινόμενο κατά την εποχή των βροχών στην Γκάνα, όμως οι κάτοικοι λένε ότι τα τελευταία χρόνια η κατάσταση έχει επιδεινωθεί, λόγω της ραγδαίας αστικοποίησης και της έλλειψης επενδύσεων σε υποδομές αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.

Στη συνοικία Τσε Άντο, στο ανατολικό τμήμα της πόλης, διασώστες και εθελοντές χρησιμοποίησαν βάρκες για να απομακρύνουν 15 παιδιά και ένα βρέφος αφότου ξεκίνησε η βροχή, στις 3 τα ξημερώματα. Στη συνοικία Αλάτζο, όπου τα νερά κατέστρεψαν οχήματα και σπίτια, βρέθηκε νεκρός ένας 60χρονος άνδρας.

Δημοσιογράφοι της περιοχής είπαν επίσης ότι δύο άνθρωποι πέθαναν από ηλεκτροπληξία καθώς ήρθαν σε επαφή με καλώδια, λόγω της ανόδου των νερών.

Το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Αστυνομία, στρατός και υπηρεσίες παροχής πρώτων βοηθειών συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Η μητροπολιτική ζώνη της Άκρα, όπου ζουν περισσότεροι από 5 εκατομμύρια άνθρωποι, πλήττεται συχνά από πλημμύρες που καταστρέφουν σπίτια και εμπορικά καταστήματα. «Δυστυχώς, το σπίτι μου πλημμύρισε», είπε ο συνταξιούχος δημοσιογράφος Φίλιπ Μένσα, 67 ετών, λέγοντας ότι η συλλογή δίσκων βινυλίου που μάζευε από τη δεκαετία του ’70, τώρα είναι «κάτω από τα νερά».

Η Πάσιενς Νάα Ατζελέι Ατζέι είπε ότι επί ώρες προσπαθούσε να εμποδίσει τα νερά να εισβάλουν στο δωμάτιό της. «Τα μάζεψα με τη σφουγγαρίστρα περισσότερες από οκτώ φορές. Δεν μπορώ να βγω έξω, το δωμάτιό του είναι πλημμυρισμένο, όπως και ο δρόμος έξω», είπε.

Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι βροχές θα συνεχιστούν στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας και στη συνέχεια θα κινηθούν προς τα δυτικά, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο και νέας πλημμύρας.