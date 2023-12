Ο Αυστριακός μηχανικός και επιχειρηματίας Γκαστόν Γκλοκ, που ανέπτυξε ένα από τα πιστόλια με τις περισσότερες πωλήσεις σε όλον τον κόσμο, έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, μεταδίδει το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων APA.

Έγινε δισεκατομμυριούχος και θρύλος χάρη στα πιστόλια που έφεραν το όνομά του, ενώ σύμφωνα με το Forbes η περιουσία του ανερχόταν σε 1,1 δισεκ. δολάρια το 2021.

JUST IN – Gun tycoon Gaston Glock (94) is dead. pic.twitter.com/AdSBHGG9KU

— Disclose.tv (@disclosetv) December 27, 2023