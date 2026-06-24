Στο φως της δημοσιότητας έρχονται αποκαλυπτικές λεπτομέρειες από την κεκλεισμένων των θυρών κατάθεση του Μπιλ Γκέιτς στο αμερικανικό Κογκρέσο για τον Τζέφρι Έπστιν. Ο συνιδρυτής της Microsoft υποστήριξε ενώπιον κοινοβουλευτικής επιτροπής ότι ο χρηματιστής, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά αδικήματα και πέθανε στη φυλακή το 2019 εν αναμονή της δίκης του, είχε σκοπό να τον εκβιάσει χρησιμοποιώντας ως μοχλό πίεσης την προσωπική του ζωή.

Οι «συγκαλυμμένες» απειλές και τα προσχέδια των emails

Κατά τη διάρκεια της εξέτασής του στις 10 Ιουνίου σχετικά με τους δεσμούς του με τον Αμερικανό χρηματιστή, ο Γκέιτς εξήγησε ότι ο Έπστιν επεδίωκε να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι γνώριζε για τις εξωσυζυγικές του σχέσεις. Στόχος του ήταν να αναγκάσει τον δισεκατομμυριούχο να παραμείνει στον κοινωνικό του κύκλο, καθώς έβλεπε ότι ο Γκέιτς άρχιζε να απομακρύνεται.

Σύμφωνα με αποσπάσματα της κατάθεσης που έφερε στο φως το ABC News, ο Γκέιτς έκανε λόγο για «συγκαλυμμένες» απειλές, βασιζόμενος σε έγγραφα από τους φακέλους Έπστιν που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον περασμένο Ιανουάριο: «Δεν ήταν εκβιασμός, αλλά αν δείτε αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαίνεται ότι ο Έπστιν σκόπευε να οδηγηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν έστειλε ποτέ κάτι που θα μπορούσε να συνιστά εκβιασμό».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως στα προσχέδια των μηνυμάτων του, ο Έπστιν επαναλάμβανε ότι είτε ο ίδιος, είτε κάποιος τρίτος «θα μπορούσε να με εκβιάσει, αλλά κανένα από αυτά τα μηνύματα δεν εστάλη τελικά».

Το «τεράστιο λάθος» και το χρονικό της γνωριμίας

Την ίδια ημέρα της κατάθεσής του, ο Γκέιτς δημοσιοποίησε την εισαγωγική του δήλωση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχε καμία γνώση για την εγκληματική δραστηριότητα του Έπστιν, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως ο ίδιος «δεν έκανε ποτέ κακό σε κανέναν» και αρνούμενος οποιαδήποτε εμπλοκή στις ποινικές πράξεις του χρηματιστή.

Σημειώνεται ότι στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Γκέιτς είχε χαρακτηρίσει «τεράστιο λάθος» τη φιλία τους, ενώ παραδέχτηκε ανοιχτά ότι διατηρούσε εξωσυζυγικό δεσμό με δύο γυναίκες από τη Ρωσία.

Όπως ανέφερε στο Κογκρέσο, η επαφή τους ξεκίνησε το 2011, δηλαδή τρία χρόνια μετά την ομολογία ενοχής του Έπστιν για εξώθηση ανηλίκων σε πορνεία. «Όταν γνωριστήκαμε, ήξερα ότι είχε καταδικαστεί για σεξουαλικό αδίκημα, αλλά δεν επιδίωξα να μάθω περισσότερα, αν και μάλλον θα έπρεπε», ομολόγησε ο Γκέιτς.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει των δικαστικών κανόνων, η απλή αναγραφή ή αναφορά ενός ονόματος στους φακέλους της υπόθεσης Έπστιν δεν αποτελεί ένδειξη ή απόδειξη διάπραξης αδικήματος από το συγκεκριμένο πρόσωπο.