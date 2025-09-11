Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ που χαρακτηρίζει «αγαπητό φίλο». Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφίες που είχαν τραβήξει μαζί στο παρελθόν.

Όπως αναφέρει «Θα μου λείψει ο αγαπητός μου φίλος, Τσάρλι Κερκ. Ο Τσάρλι είχε τόσο μεγάλη καρδιά και ισχυρή παρουσία. Αγαπούσε αυτή τη χώρα, υποστήριξε την ελευθερία και ενέπνευσε τόσους πολλούς με το θάρρος και την πεποίθησή του. Οι προσευχές μου είναι με την Erika, τα δύο του παιδιά και την οικογένειά του. Είθε ο Θεός να τους περιβάλλει με άνεση και ειρήνη».