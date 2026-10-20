«Η Τουρκία θα διατηρήσει τα στρατεύματά της στη Συρία και το Ιράκ, σε συμφωνία με τους γείτονές της, μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια της τουρκικής επικράτειας», δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες σχετικά με τις ανεπτυγμένες στρατιωτικές μονάδες, ο Γιασάρ Γκιουλέρ υποστήριξε την ανάγκη να συνεχιστεί η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και να ασφαλιστούν τα σύνορα της Τουρκίας.

«Διατηρούμε τη στρατιωτική μας παρουσία στο Ιράκ και τη Συρία», τόνισε ο Γκιουλέρ. «Όταν κρίνουμε ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την περιφερειακή και συνοριακή ασφάλεια, οι ζώνες ανάπτυξής μας και η παρουσία μας στην περιοχή θα επανεκτιμηθούν», συμπλήρωσε.

Ο υπουργός δεν διευκρίνισε τον αριθμό αυτών των στρατιωτών που είναι ανεπτυγμένοι.

Ωστόσο, σύμφωνα με μια ιρακινή πηγή ασφαλείας, μεταξύ 800 και 1.000 στρατιωτών βρίσκονται στο Ιράκ. Στη Συρία, οι τουρκικές δυνάμεις αριθμούσαν μεταξύ 16.000 και 18.000 κατά την πτώση του Μπασάρ αλ-Άσαντ στα τέλη του 2024, σύμφωνα με τουρκικές πηγές εκείνη την εποχή.

Δεν υπήρχαν πιο πρόσφατες αξιόπιστες εκτιμήσεις.

«Δεν θα ήταν ορθό να αξιολογήσουμε τη στρατιωτική μας παρουσία στο Ιράκ και τη Συρία αποκλειστικά με βάση τον αριθμό των στρατιωτικών μας δυνάμεων», υποστήριξε ο υπουργός.

«Η δομή των δυνάμεών μας και η στάση μας επί του εδάφους καθορίζονται σύμφωνα με την εξελισσόμενη τρομοκρατική απειλή, την ασφάλεια των συνόρων μας, τις εξελίξεις επί του εδάφους και τη συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες χώρες», σημείωσε ο Γκιουλέρ.

Μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, οι σχέσεις Δαμασκού και Άγκυρας έχουν εισέλθει σε νέα εποχή. Οι δύο γείτονες έχουν γίνει σύμμαχοι και εργάζονται σε «ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό έγγραφο», σύμφωνα με τον Σύρο υπουργό Εξωτερικών Ασάντ αλ Σαϊμπάνι.

«Έχει καθιερωθεί στενός συντονισμός στον τομέα της ασφάλειας», ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων και την εκπαίδευση, εξήγησε ο Γκιουλέρ.

Πιο ανατολικά, το ζήτημα της τουρκικής παρουσίας στο Ιράκ συνδέεται στενά με την ειρηνευτική διαδικασία που ξεκίνησε το 2024 με την με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK).

Τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίωσαν πρόσφατα ότι το κουρδικό κίνημα έχει εκκενώσει τέσσερις βάσεις στο βόρειο Ιράκ, ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία. Αυτό «δεν σημαίνει ότι τα μέτρα ασφαλείας έχουν χαλαρώσει», προειδοποίησε ο Τούρκος ΥΠΑΜ. «Οι ένοπλες δυνάμεις και οι μονάδες ασφαλείας μας συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις επί τόπου».

Εν τω μεταξύ, η Άγκυρα παρακολουθεί «τις πρωτοβουλίες της κεντρικής ιρακινής κυβέρνησης για τον αφοπλισμό των πολιτοφυλακών και την τοποθέτησή τους υπό κρατικό έλεγχο».

Την 1η Οκτωβρίου, η Βαγδάτη όρισε την 30η Ιουνίου ως προθεσμία για τον αφοπλισμό των φιλο-ιρανικών παρατάξεων στο έδαφός της, μετά την αποχώρηση του αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η Άγκυρα δεσμεύτηκε επίσης να παραδώσει σταδιακά τον έλεγχο της τουρκικής βάσης στη Μπασίκα, περίπου 30 χιλιόμετρα από τη Μοσούλη (βόρειο Ιράκ), στις ιρακινές δυνάμεις. Η βάση, η οποία ιδρύθηκε το 2015, φιλοξενεί έως και 600 στρατιώτες, σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο.

Επιπλέον, ο Γκιουλέρ ανέφερε επαφές που αποσκοπούν στην «ανύψωση της διμερούς στρατιωτικής και ασφαλιστικής συνεργασίας σε υψηλότερο επίπεδο».

Η χώρα του, υποστήριξε, σκοπεύει να «στηρίξει τις ιρακινές ένοπλες δυνάμεις στην ανάπτυξη των στρατιωτικών τους δυνατοτήτων, ανταλλάσσοντας εμπειρίες (…) στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την εκπαίδευση και τη συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία».

Ο Γιασάρ Γκιουλέρ τόνισε πώς, για την Τουρκία, η εθνική ασφάλεια είναι συνώνυμη με την περιφερειακή σταθερότητα.