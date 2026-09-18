Μπορεί να μην είναι και ο πιο αποτελεσματικός σκύλος φύλακας του κόσμου, όμως σίγουρα διεκδικεί τον τίτλο του πιο φιλικού. Ο λόγος για τον Νας, ένα τετράχρονο γκόλντεν ριτρίβερ από το Σαν Ντιέγκο, ο οποίος αντιμετώπισε έναν διαρρήκτη όχι ως απειλή, αλλά ως… πιθανό συμπαίκτη.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο μήνα, όταν ένας άγνωστος άνδρας μπήκε παράνομα στο σπίτι του Ντάντε Ρόουλι και της αρραβωνιαστικιάς του, Στέφανι Κάλντερον. Ο εισβολέας, μάλιστα, φαίνεται πως αισθάνθηκε τόσο άνετα ώστε κινήθηκε μέσα στο σπίτι σαν να βρισκόταν στον δικό του χώρο.

Κάμερες κατέγραψαν τον άνδρα να περιφέρεται στους χώρους του σπιτιού, να παίρνει έναν υπνάκο, αλλά και να ανοίγει το ψυγείο για να φάει.

Και ενώ σε μια τέτοια περίπτωση οι περισσότεροι σκύλοι θα γάβγιζαν ή θα προσπαθούσαν να ειδοποιήσουν τους ιδιοκτήτες τους, ο Νας είχε μια εντελώς διαφορετική ιδέα.

Το γκόλντεν ριτρίβερ πλησίασε τον άγνωστο κρατώντας ένα παιχνίδι στο στόμα του και άρχισε να κουνάει την ουρά του, προσπαθώντας να τον παρασύρει σε παιχνίδι.

Μάλιστα, σύμφωνα με το βίντεο, ο Νας έκανε την ίδια προσπάθεια ούτε μία ούτε δύο, αλλά τρεις φορές, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι θεωρούσε πως είχε απέναντί του έναν καινούργιο… φίλο.

«Μόλις μπουν μέσα, πιστεύει ότι ήρθε η ώρα για παιχνίδι»

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, Ντάντε Ρόουλι, εξήγησε στους «Los Angeles Times» ότι η συμπεριφορά του Νας δεν ήταν εντελώς αναπάντεχη.

Όπως ανέφερε, ο σκύλος συνήθως γαβγίζει όταν βλέπει κάποιον άγνωστο να πλησιάζει. Μόλις όμως ο επισκέπτης περάσει την πόρτα, η στάση του αλλάζει εντελώς, καθώς ο Νας φαίνεται να θεωρεί ότι έφτασε η ώρα για παιχνίδι.

«Μόλις μπουν μέσα, απλά πιστεύει ότι ήρθε η ώρα να παίξουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρόουλι.

Ο ίδιος και η αρραβωνιαστικιά του βρίσκονταν σε πτήση από το Σικάγο όταν ενημερώθηκαν μέσω της εφαρμογής Ring για την παρουσία ενός αγνώστου μέσα στο σπίτι τους.

Βλέποντας από τα κινητά τους τι συνέβαινε, επικοινώνησαν άμεσα με την αστυνομία.

«Πιστεύουμε απλώς ότι προσπαθούσε να ξεφύγει από τη ζέστη», δήλωσε ο Ρόουλι, αναφερόμενος στον άνδρα. Παρά την πολύωρη παραμονή του στο σπίτι, ο ύποπτος φέρεται να μην πήρε αντικείμενα αξίας, παρά μόνο λίγο φαγητό.

Ούτε οι αστυνομικοί κατάφεραν να… τρομάξουν τον Νας

Στο βίντεο της Daily Mail καταγράφεται και η επέμβαση των αστυνομικών. Ένα αστυνομικό drone εμφανίζεται μέσα στο σπίτι και οδηγεί τον εισβολέα προς τα έξω, ενώ λίγο αργότερα φτάνει στο σημείο ομάδα εννέα αστυνομικών.

Ακόμη και τότε, όμως, ο Νας παραμένει πιστός στον χαρακτήρα του.

Ο σκύλος δεν φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα από την παρουσία των αστυνομικών, οι οποίοι εισέρχονται στο σπίτι οπλισμένοι. Αντίθετα, τους υποδέχεται με την ίδια φιλική διάθεση που είχε δείξει προηγουμένως και στον εισβολέα.

Στο ίδιο βίντεο καταγράφεται και η στιγμή της σύλληψης του υπόπτου στην πίσω αυλή του σπιτιού.

Ο Νας μπορεί να μην πρόκειται να κερδίσει σύντομα κάποιο βραβείο για τις… ικανότητές του ως σκύλος φύλακας. Αν μη τι άλλο, όμως, απέδειξε ότι διαθέτει ένα προσόν που δύσκολα αμφισβητείται: μπορεί να υποδεχθεί σχεδόν οποιονδήποτε με ένα παιχνίδι στο στόμα και κουνιστή ουρά.