Κορυφαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Κούβας συναντήθηκαν χθες Παρασκευή (29/5) κοντά στη ναυτική βάση του Γκουαντάναμο, στο νοτιοανατολικό άκρο του νησιού, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (U.S. Southern Command ή SOUTHCOM),

Ο Αμερικανός στρατηγός Φράνσις Ντόνοβαν συναντήθηκε με τον κουβανό στρατηγό Ρομπέρτο Λέγρα Σοτολόνγκο για «μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με θέματα επιχειρησιακής ασφάλειας», αναφέρει η ανάρτηση της SOUTHCOM στην πλατφόρμα Χ, η οποία συνοδεύεται από σχετική φωτογραφία.

#SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan met with Army Corps General, Gen. Roberto Legrá Sotolongo, First Deputy Minister of the Chief of the General Staff, and other senior leaders from the Cuban military today at the perimeter of Naval Station Guantanamo Bay, Cuba, for a… pic.twitter.com/V4Fau3HxSo — U.S. Southern Command (@Southcom) May 29, 2026

#SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan personally inspected all aspects of Naval Station Guantanamo Bay’s security posture, leading a comprehensive perimeter security assessment and discussing force protection, operational readiness, and measures to ensure the safety and… pic.twitter.com/8NahSyZs3W — U.S. Southern Command (@Southcom) May 29, 2026

Η Κούβα φέρεται να εξέτασε σενάρια για χρήση στρατιωτικών drones εναντίον της βάσης του Γκουαντάναμο, ακόμη και εναντίον αμερικανικών εδαφών, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης στις ΗΠΑ.

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πως η Κούβα, η οποία απέχει περίπου 150 χιλιόμετρα από τη Φλόριντα, αντιπροσωπεύει «εξαιρετική απειλή» για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, έχει κατ’ επανάληψη απειλήσει να πάρει τον έλεγχο της νησιωτικής χώρας.

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών έχουν επιδεινωθεί σημαντικά από τον Ιανουάριο, αφότου οι ΗΠΑ επέβαλαν de facto πετρελαϊκό αποκλεισμό της Κούβας, υιοθέτησαν κυρώσεις κατά εταιρειών και αξιωματούχων της νησιωτικής χώρας και απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο για μια υπόθεση που χρονολογείται από το 1996. Ωστόσο, Ουάσινγκτον και Αβάνα δηλώνουν ότι συνεχίζουν τις διπλωματικές επαφές τους.

Στα μέσα Μαΐου, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ ταξίδεψε στην Αβάνα για συνομιλίες με κορυφαίους κουβανούς αξιωματούχους. Η προηγούμενη συνάντηση υψηλού επιπέδου είχε γίνει στην Αβάνα τη 10η Απριλίου. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που προσγειώθηκε αμερικανικό κυβερνητικό αεροσκάφος στην πρωτεύουσα της Κούβας έπειτα από δέκα χρόνια.