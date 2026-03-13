Η Ιταλία παραμένει εκτός των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο, σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Corriere Della Sera τονίζοντας ότι: «η πρωθυπουργός ήταν πολύ σαφής στο Κοινοβούλιο: αυτός δεν είναι ο πόλεμός μας, δεν τον θέλαμε, δεν είμαστε μέρος του».

Σχετικά με την επίθεση στο Ερμπίλ (σ.σ. στο Ερμπίλ της Συρίας υπάρχει βάση που φιλοξενεί Ιταλούς στρατιώτες ενταγμένους στη διεθνή δύναμη εναντίον του ISIS η οποία δέχτηκε επίθεση με drones και πυραύλους) υπογράμμισε: «Ευτυχώς, είχαμε προειδοποιηθεί τέσσερις ώρες πριν από μια πιθανή επίθεση και όλοι οι στρατιώτες μας κατάφεραν να φτάσουν σε ασφαλές μέρος. Αυτό καταδεικνύει επίσης πώς λειτουργεί η σχέση μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών μας και της ιταλικής άμυνας και των άλλων χωρών που εμπλέκονται στην περιοχή».

Για την αντίδραση του Ιράν και την ευρύτερη περιφερειακή κρίση, ο Υπουργός σημείωσε: «Ήταν λιγότερο αναμενόμενο ότι η Τεχεράνη θα αντιδρούσε επιτιθέμενη και σε γειτονικές χώρες, διευρύνοντας την περιφερειακή σύγκρουση και δημιουργώντας μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση, δεδομένου ότι το 20% των παγκόσμιων προμηθειών φυσικού αερίου και πετρελαίου διέρχεται από το Ορμούζ».

Σχετικά με τις στρατιωτικές αποστολές, ο Κροσέτο δήλωσε: «Οι στρατιώτες μας γνωρίζουν πάντα ότι ρισκάρουν όταν βρίσκονται σε αποστολές. Είναι στρατιώτες. Ήταν και πάντα είναι. Η κύρια ανησυχία μου είναι να διασφαλίσω την ασφάλεια όλων».

Αναφερόμενος στον Λίβανο, πρόσθεσε: «Υπάρχουν 1.300 άτομα εκεί και αξιολογούμε συνεχώς εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να συνεχιστεί η αποστολή με τις λιβανέζικες αρχές, τα Ηνωμένα Έθνη και τους ισραηλινούς ομολόγους μας. Θα μάθουμε περισσότερα σε λίγες ώρες».

Τέλος, για την εσωτερική πολιτική και τη συνεργασία κυβέρνησης – αντιπολίτευσης ο Ιταλός υπουργός Άμυνας τόνισε: «Υπάρχουν θέματα στα οποία η πλειοψηφία και η αντιπολίτευση μπορούν να συγκρουστούν, αλλά όχι σε αυτό. Αυτό αφορά όλους τους Ιταλούς – την ασφάλειά μας, τον πόλεμο που διεξάγουν άλλοι, τις πολιτικές και οικονομικές συνέπειες – και θα πρέπει να είναι ένα ζήτημα για το οποίο δεν θα μαλώνουμε για μικροσυμφέροντα, αλλά θα καθόμαστε σε ένα τραπέζι και θα συζητάμε μαζί».