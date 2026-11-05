Ως μια μεθοδευμένη προσπάθεια πρόκλησης γενικευμένης αναταραχής χαρακτήρισε ο Γκουίντο Κροζέτο το κύμα απειλών για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε επιβατικά αεροσκάφη. Μιλώντας σε εκπροσώπους του Τύπου, ο Ιταλός υπουργός Άμυνας σημείωσε πως τα πρόσφατα περιστατικά δεν συνιστούν μεμονωμένα γεγονότα, καθώς μόνο τις προηγούμενες ημέρες καταγράφηκαν τουλάχιστον δέκα παρόμοιες προειδοποιήσεις.

Ψυχολογική πίεση και αστάθεια στις δυτικές κοινωνίες

Κατά την εκτίμηση του επικεφαλής της ιταλικής άμυνας, τέτοιες τακτικές καταδεικνύουν την ευκολία με την οποία μπορεί να διαταραχθεί η ομαλότητα, καλλιεργώντας κλίμα ανασφάλειας και μαζικού πανικού στους πολίτες.

Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία που να αποδεικνύουν την ταυτότητα των δραστών, ο κ. Κροζέτο υπογράμμισε ότι το φαινόμενο αποτελεί μια αναδυόμενη μορφή κινδύνου.

Υπενθύμισε μάλιστα ότι εδώ και μια τετραετία επιμένει στην αναγκαιότητα άμεσης προσαρμογής των μηχανισμών αυτοπροστασίας απέναντι σε τέτοιου είδους ασύμμετρες πιέσεις.