Η διατήρηση στρατιωτικής παρουσίας του ΟΗΕ στον Λίβανο μετά την αποχώρηση της παρούσας ειρηνευτικής δύναμης (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά) στα τέλη του 2026 είναι «απαραίτητη», τονίζει ο Γενικός Γραμματέας σε έκθεσή του η οποία διαβιβάστηκε χθες Δευτέρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας και η οποία περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τον Αύγουστο του 2025, το Συμβούλιο Ασφαλείας, υπό πίεση των ΗΠΑ, αποφάσισε η εντολή της προσωρινής δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο να λάβει τέλος την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Όμως εννιά μήνες αργότερα, και ενώ ο Λίβανος σύρθηκε στον περιφερειακό πόλεμο που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, η έκθεση του Αντόνιο Γκουτέρες, που είχε ζητήσει το Συμβούλιο, αναμενόταν από πολλούς.

«Με βάση όλες τις προταθείσες επιλογές, η παρουσία ένστολων των Ηνωμένων Εθνών για τη διευκόλυνση της αποκλιμάκωσης, του διαλόγου, της σύνδεσης και του συντονισμού, καθώς και για την υποστήριξη στις λιβανικές ένοπλες δυνάμεις, θα είναι απαραίτητη και συμπληρωματική» στον ενισχυμένο πολιτικό ρόλο του αντιπροσώπου του διεθνούς οργανισμού στον Λίβανο, σημείωσε στο κείμενο ο Γκουτέρες.

«Πιο συγκεκριμένα, τα Ηνωμένα Έθνη, ως ο προσωρινός τοποτηρητής της Μπλε Γραμμής (σ.σ. τα de facto σύνορα του Λιβάνου και του Ισραήλ), θα συνεχίσουν να έχουν ζωτική ρόλο για την επιτήρηση και τη διατήρηση της ασφάλειας στη Μπλε Γραμμή κατά τρόπο αμερόληπτο», πρόσθεσε.

Ενώ η FINUL μετρά σήμερα σχεδόν 7.500 κυανόκρανους, ο Γενικός Γραμματέας προτείνει τρεις επιλογές, που προβλέπουν τη διατήρηση από 2.000 έως 5.500 ένστολων για να επιτραπεί η επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός και η υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου.

Εξηγεί ότι η πιο φιλόδοξη επιλογή θα επέτρεπε την επιτήρηση με «πιο αξιόπιστο τρόπο» του συνόλου της Μπλε Γραμμής, μήκους 120 χιλιομέτρων. Αν προτιμηθεί η λιγότερο φιλόδοξη επιλογή, σημειώνει, «δεν θα είναι δυνατή η επιτήρηση του συνόλου της Μπλε Γραμμής χωρίς τις απαραίτητες τεχνολογικές δυνατότητες» γι’ αυτό.

Η έκθεση επιδόθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ενώ ο στρατός του Ισραήλ έχει κλιμακώσει δραματικά τη χερσαία εισβολή του στη λιβανική επικράτεια εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, φθάνοντας στο μεγαλύτερο βάθος εδώ και 26 χρόνια.

Υποτίθεται ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός από τη 17η Απριλίου, που όμως ουδέποτε τηρήθηκε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πάντως χθες Δευτέρα ότι οι εμπόλεμες πλευρές δέχτηκαν να παύσουν πυρ.