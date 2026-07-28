Με ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα προς τις δύο πλευρές άνοιξε την αυλαία της επίσκεψής του στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Φτάνοντας στο αεροδρόμιο της Λάρνακας το βράδυ της Δευτέρας, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού υπογράμμισε τη σταθερή δέσμευσή του για συνολική και βιώσιμη λύση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι ο ΟΗΕ μπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία, αλλά η ειρήνη βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια των Κυπρίων.

Ο κ. Γκουτέρες ξεκινά σήμερα Τρίτη (28/07), κύκλο χωριστών και κοινών συναντήσεων με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και Τουφάν Ερχιουρμάν, αναζητώντας χαραμάδα ελπίδας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

«Ο ΟΗΕ δεν επιβάλλει λύση» – Το μήνυμα Γκουτέρες από τη Λάρνακα

Τον Γενικό Γραμματέα υποδέχθηκε στον Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας «Γλαύκος Κληρίδης» ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κόμπος.

Λίγο μετά την άφιξή του το βράδυ της Δευτέρας (27/07), ο Αντόνιο Γκουτέρες προέβη σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, οριοθετώντας τον ρόλο του Διεθνούς Οργανισμού:

«Μόλις προσγειώθηκα στην Κύπρο για να εκφράσω τη δέσμευσή μου να στηρίξω τις κυπριακές κοινότητες στην αναζήτηση μιας συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης του Κυπριακού. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλουν την ειρήνη. Μόνο οι Κύπριοι, μέσω των ηγετών τους, μπορούν να την οικοδομήσουν».

I have just landed in Cyprus to express my commitment to support for Cypriot communities in the search for a comprehensive & sustainable settlement of the Cyprus issue. The @UN cannot impose peace. Only Cypriots, through their leaders, can build it. — António Guterres (@antonioguterres) July 27, 2026

Ο κύκλος των επαφών και το κρίσιμο τετ α τετ

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ ξεκινά τις ουσιαστικές του διαβουλεύσεις. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει:

Χωριστή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Χωριστή συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν.

Ιδιωτικό δείπνο το βράδυ, όπου θα παρακαθίσει μαζί και με τους δύο ηγέτες.

Κοινή συνάντηση αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου, μετά την ολοκλήρωση της οποίας ο κ. Γκουτέρες θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για να παρουσιάσει τα συμπεράσματα των επαφών του.

Βασικός στόχος των συνομιλιών είναι να διαπιστωθεί εάν υφίσταται το απαραίτητο κοινό έδαφος που θα επιτρέψει την επιστροφή στο τραπέζι των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Αποστολή μεγάλης βαρύτητας από τη διπλωματία του ΟΗΕ

Η παρουσία του Αντόνιο Γκουτέρες στη Λευκωσία συνοδεύεται από μια ιδιαίτερα ισχυρή αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Εθνών, γεγονός που υπογραμμίζει τη βαρύτητα που δίνει η Γκραν Μοντανά στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Στην Κύπρο βρίσκονται η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας για Πολιτικές Υποθέσεις, Ρόζμαρι Ντι Κάρλο, καθώς και ο επικεφαλής των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, Ζαν Πιερ Λακρουά. Παράλληλα, στο πλευρό του Γενικού Γραμματέα βρίσκεται και η προσωπική του απεσταλμένη, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία τις προηγούμενες ημέρες είχε προετοιμάσει το έδαφος μέσα από συνεχείς επαφές και με τις δύο πλευρές.