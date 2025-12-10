Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε την παραπομπή σε δίκη ορισμένων από τους δεκάδες υπαλλήλους του ΟΗΕ οι οποίοι συνελήφθησαν από τους Χούθι στην Υεμένη.

Ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, δήλωσε ότι οι Χούθι έχουν συλλάβει αυθαίρετα 59 μέλη του προσωπικού του ΟΗΕ στην Υεμένη, τα οποία κρατούνται σε απομόνωση – κάποια επί χρόνια – «κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου».

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι ελέγχουν από το 2014 μεγάλα τμήματα της Υεμένης, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σαναά.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν κατ’ επανάληψη απορρίψει τους ισχυρισμούς των Χούθι ότι μέλη του προσωπικού του ΟΗΕ εμπλέκονται σε υποθέσεις κατασκοπείας.

«Καλούμε τις de facto αρχές να ανακαλέσουν την παραπομπή (σ.σ. μελών του προσωπικού του ΟΗΕ σε δίκη) και εργαστούν καλή τη πίστει για την άμεση απελευθέρωση των κρατουμένων υπαλλήλων», δήλωσε ο Ντουζαρίκ, συμπληρώνοντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν προσηλωμένα στην υποστήριξη του λαού της Υεμένης και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ