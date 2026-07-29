Τη σύγκληση νέας πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό σε σχήμα 5+1 ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν στη Λευκωσία.

Η απόφαση αυτή συνιστά το σημαντικότερο πολιτικό αποτέλεσμα της επίσκεψης του κ. Γκουτέρες, ο οποίος επιχειρεί να διατηρήσει ζωντανή τη διπλωματική κινητικότητα.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει οριστεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα, ο ΟΗΕ ξεκινά άμεσα διαβουλεύσεις με τις δύο κοινότητες και τις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις.

Η απόφαση για νέα πολυμερή διάσκεψη 5+1

Η κοινή συνάντηση των τριών ηγετών ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11:15 το πρωί στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του παλαιού αεροδρομίου Λευκωσίας.

Αμέσως μετά, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, ανακοινώνοντας την επόμενη μεγάλη πρωτοβουλία του:

«Θα συγκαλέσω μια συνάντηση σε σχήμα 5+1. Θα εργαστούμε σε συνεργασία με τις εγγυήτριες δυνάμεις, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συνάντηση», δήλωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Στη νέα διάσκεψη αναμένεται να συμμετάσχουν οι δύο κυπριακές κοινότητες, οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις (Ελλάδα, Τουρκία, Βρετανία) και τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο κ. Γκουτέρες διευκρίνισε πάντως ότι δεν έχει τεθεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχουμε ορίσει προθεσμία. Θα δουλέψουμε γι’ αυτό».

Έκκληση στους δύο ηγέτες για εντατικοποίηση των προσπαθειών

Ο Γενικός Γραμματέας χαρακτήρισε εποικοδομητικές τόσο τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις που είχε με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και Τουφάν Ερχιουρμάν όσο και την κοινή τους συνάντηση.

Όπως ανέφερε, ζήτησε και από τους δύο ηγέτες να εντείνουν τις προσπάθειές τους, υπογραμμίζοντας πως κατά τη διάρκεια των επαφών του στο νησί άκουσε πολλούς Κυπρίους να εκφράζουν την έντονη επιθυμία τους για ειρήνη, συνεργασία και οριστική επίλυση του προβλήματος.

Το πολιτικό στοίχημα και η στάση της Άγκυρας

Η εξαγγελία της νέας 5+1 συνιστά την πρώτη σαφή δέσμευση του Αντόνιο Γκουτέρες μετά την παρουσία του στη Λευκωσία.

Ωστόσο, η επιτυχία της πρωτοβουλίας θα κριθεί στην πράξη από τη στάση που θα τηρήσει η Άγκυρα και η τουρκοκυπριακή ηγεσία όσον αφορά το πλαίσιο της λύσης. Η τουρκική επιμονή σε λύση «δύο κρατών» παραμένει εκτός των παραμέτρων και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Παρά τα εμπόδια, η άμεση προσωπική εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα αποδεικνύει ότι τα Ηνωμένα Έθνη αρνούνται να αφήσουν τη διαδικασία να περιέλθει σε πλήρες αδιέξοδο, αναζητώντας το κατάλληλο έδαφος για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.