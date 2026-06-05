Τη δολοφονία του λοχία Μίλοβαν Γιοβάνοβιτς, Σέρβου που υπηρετούσε στην Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL), καταδίκασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σύμφωνα με δήλωση που αποδίδεται στον εκπρόσωπό του, Στεφάν Ντουζαρίκ.

Ο Σέρβος που υπηρετούσε στην ειρηνευτική δύναμη σκοτώθηκε στις 3 Ιουνίου 2026, όταν όλμος έπληξε τη θέση 7-2 των Ηνωμένων Εθνών, κοντά στη Marji’yun, στον ανατολικό τομέα της περιοχής επιχειρήσεων της UNIFIL. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ακόμη δύο κυανόκρανοι, οι οποίοι λαμβάνουν περίθαλψη σε ιατρική μονάδα της UNIFIL στον νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με τη δήλωση, «έρευνα για τις λεπτομέρειες του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη».

Ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε «τα βαθύτατα συλλυπητήριά του» στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του μέλους της ειρηνευτικής δύναμης που έχασε τη ζωή του, καθώς και στην κυβέρνηση και τον λαό της Σερβίας. Παράλληλα, ευχήθηκε «πλήρη και ταχεία ανάρρωση» στους τραυματισμένους κυανόκρανους.

Σύμφωνα με τη δήλωση, επτά κυανόκρανοι που υπηρετούσαν στην UNIFIL έχουν πλέον σκοτωθεί μετά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών από τις 2 Μαρτίου 2026, ενώ αρκετοί ακόμη έχουν τραυματιστεί.

«Οι επιθέσεις κατά κυανοκράνων πρέπει να σταματήσουν», τονίζεται στη δήλωση, στην οποία επισημαίνεται ότι συνιστούν «σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του Ψηφίσματος 1701 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας» και «ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ κάλεσε εκ νέου όλους τους εμπλεκόμενους «να τηρούν τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου» και να διασφαλίζουν «ανά πάσα στιγμή» την ασφάλεια του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και «το απαραβίαστο της περιουσίας και των μέσων του ΟΗΕ».

Στη δήλωση υπογραμμίζεται ακόμη ότι «όλες οι επιθέσεις κατά ειρηνευτικών επιχειρήσεων πρέπει να διερευνώνται άμεσα» και ότι οι υπεύθυνοι πρέπει «να διώκονται αποτελεσματικά και να λογοδοτούν».

Ο Γενικός Γραμματέας κάλεσε επίσης όλες τις πλευρές να σεβαστούν την παύση των εχθροπραξιών που ανακοινώθηκε στις 16 Απριλίου 2026. Όπως σημείωσε, τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν προσηλωμένα στη στήριξη των διπλωματικών προσπαθειών για την παράταση της παύσης των εχθροπραξιών και την πλήρη εφαρμογή του Ψηφίσματος 1701 (2006).

Κλείνοντας, ο Γενικός Γραμματέας εξέφρασε τη «βαθύτατη εκτίμησή του» προς όλες τις γυναίκες και όλους τους άνδρες που υπηρετούν στην UNIFIL, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ασφάλειάς τους και της ελευθερίας κίνησης της αποστολής.