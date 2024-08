Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Αντόνιο Γκουτέρες, εξέπεμψε σήμερα «παγκόσμιο SOS» για την άνοδο του επιπέδου της θάλασσας στον Ειρηνικό Ωκεανό, στο πλαίσιο του Φόρουμ των Νήσων του Ειρηνικού (Pacific Islands Forum, PIF) στη Νουκουαλόφα.

«Βρίσκομαι στα (νησιά) Τόνγκα για να εκπέμψω παγκόσμιο SOS —Save our Seas (σ.σ.«σώστε τις θάλασσές μας»)— εξαιτίας της ανόδου του επιπέδου της θάλασσας. Παγκόσμια καταστροφή θέτει σε κίνδυνο αυτόν τον παράδεισο του Ειρηνικού», είπε ο Γκουτέρες, παρουσιάζοντας επιστημονική έκθεση που αποκαλύπτει ότι το επίπεδο της θάλασσας στην περιοχή αυτή του πλανήτη ανεβαίνει πολύ ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

I’m in Tonga to issue a global SOS – Save Our Seas.

Global average sea levels are rising at rates unprecedented in the past 3,000 years.

The ocean is overflowing because of climate change.

The world must #ActNow & answer the SOS before it’s too late.https://t.co/5bZuelvQ40 pic.twitter.com/B8ltc6Sej5

— António Guterres (@antonioguterres) August 26, 2024