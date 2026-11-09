Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε χθες Κυριακή «βαθιά σοκαρισμένος και θλιμμένος» για τη σφαγή της προηγουμένης στην Κρακοβία, στην Πολωνία, όπου νεαρός άνοιξε πυρ με ημιαυτόματο τουφέκι εφόδου σκοτώνοντας έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 15.

Ο Γκουτέρες «καταδικάζει σθεναρά αυτή την παράλογη πράξη βίας και εκφράζει τα πιο βαθιά συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και στην κυβέρνηση και στον λαό της Πολωνίας», αναφέρει ανακοίνωση Τύπου την οποία έδωσε στη δημοσιότητα ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ.

Ο δράστης της σφαγής είναι 24χρονος ο οποίος φέρεται να εμφορείτο από ακροδεξιά ιδεολογία• οι πολωνικές αρχές του αποδίδουν εννιά δολοφονίες συνολικά, μετά τον εντοπισμό νεκρών των γονιών και αδελφής του στο διαμέρισμά τους με τραύματα από σφαίρες.