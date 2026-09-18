Δύο και πλέον εβδομάδες μετά την ξαφνική πλημμύρα που κατέλαβε εξαπίνης δεκάδες τουρίστες σε τμήμα του αχανούς εθνικού πάρκου Γκραν Κάνιον, στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ, βρέθηκε και αναγνωρίστηκε τρίτος νεκρός, ανακοίνωσε η σύζυγός του χθες Πέμπτη.

Πρόκειται για τον Τίμοθι Άλεν Σμιθ, Αμερικανό 53 ετών, τον τελευταίο άνθρωπο που αγνοείτο μετά την καταστροφή.

«Ο Τιμ βρέθηκε πριν από δύο ημέρες από τους Ρέιντζερς στο εθνικό πάρκο του Γκραν Κάνιον», εξήγησε η σύζυγος, η Κάρι Σμιθ, μέσω Facebook, ανακοινώνοντας τον θάνατό του.

«Όχι όπως θα θέλαμε, αλλά ξέραμε πως έκανε κάτι που αγαπούσε», πρόσθεσε, αναφερόμενη στην «μεγάλη τραγωδία».

Τα πτώματα των άλλων δύο θυμάτων είχαν εντοπιστεί πολύ γρήγορα μετά την πλημμύρα. Επρόκειτο για δυο Τεξανούς, 46 και 42 ετών, φίλους του Τίμοθι Σμιθ· είχαν πάει να περιηγηθούν στο πάρκο, σύμφωνα με τις οικογένειές τους.

Η αιφνίδια πλημμύρα κατέλαβε εξαπίνης δεκάδες επισκέπτες. Οι Αρχές ανέφεραν ότι διέσωσαν πάνω από 80 από αυτούς και αρχικά μετρούσαν σχεδόν 20 αγνοούμενους, προτού οι περισσότεροι εντοπιστούν σώοι.

Το πάρκο, στην πολιτεία Αριζόνα, συγκαταλέγεται στους κυριότερους προορισμούς του είδους στις ΗΠΑ: το επισκέφτηκαν 4,4 εκατομμύρια τουρίστες το 2025. Οι επισκέπτες περιηγούνται για να θαυμάσουν εντυπωσιακά φαράγγια που έχει σκάψει ο ποταμός Κολοράντο στα βραχώματα της περιοχής.

Όπως και σε άλλα πάρκα της αμερικανικής Δύσης, οι ξαφνικές πλημμύρες είναι συχνές στο Γκραν Κάνιον. Το ξηρό έδαφος της περιοχής δεν απορροφά τη βροχή, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται εντυπωσιακές ποσότητες νερού, λάσπης και βράχων.

Η συγκεκριμένη ξαφνική πλημμύρα έπληξε το Μπράιτ Έιντζελ Κάνιον και το Φάντομ Ραντς, ξενοδοχείο μέσα στο πάρκο, αναγκάζοντας τις Αρχές να απομακρύνουν εσπευσμένα δεκάδες ανθρώπους και προκαλώντας ζημιές στον μοναδικό αγωγό ύδρευσης του Γκραν Κάνιον.