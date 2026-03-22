Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της γαλλικής πρωτεύουσας δήλωσε ότι «το Παρίσι θα είναι η καρδιά της αντίστασης» στην ένωση της δεξιάς και της άκρας δεξιάς, έναν χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027 στην Γαλλία.

Ο δεύτερος γύρος των δημοτικών εκλογών στο Παρίσι, όπου αναδείχθηκε νικητής εξασφαλίζοντας περισσότερο του 50% των ψήφων, είναι μία «πρόγευση» των επόμενων προεδρικών εκλογών, και «η μάχη θα είναι σφοδρή», δήλωσε ο Εμανουέλ Γκρεγκουάρ πριν κατευθυνθεί προς το Δημαρχείο διασχίζοντας τους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας με ένα Vélib, ένα ποδήλατο ελεύθερης χρήσης, σύμβολο της πολιτικής των σοσιαλιστών στην πόλη, που εκλέγει σοσιαλιστή δήμαρχο εδώ και 25 χρόνια.