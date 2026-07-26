Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η Γλασκώβη της Σκωτίας, καθώς σφοδρές συγκρούσεις ξέσπασαν το Σάββατο, 25 Ιουλίου, ανάμεσα σε αντιμεταναστευτικούς διαδηλωτές και μέλη αντιρατσιστικής αντισυγκέντρωσης. Η ένταση κινητοποίησε ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με τον απολογισμό να ανέρχεται σε 15 συλλήψεις.

Η μεγαλύτερη πόλη της Σκωτίας έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο παρόμοιων εντάσεων, οι οποίες οργανώνονται συχνά από ταυτοτικές ομάδες. Στη νεότερη κινητοποίηση, πρωτοστατούσε η οργάνωση «Unite the Clans».

Η κορύφωση της έντασης στο Γκλάσκοου Γκριν

Γύρω στο μεσημέρι του Σαββάτου, η κατάσταση εκτροχιάστηκε βίαια εντός και γύρω από το πάρκο Γκλάσκοου Γκριν. Οι δύο αντίπαλες ομάδες συγκρούστηκαν σώμα με σώμα, αναγκάζοντας την αστυνομία να παρέμβει άμεσα και να σχηματίσει φραγμό ανάμεσά τους για να αποτρέψει τα χειρότερα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας στην πλατφόρμα «Χ», 15 άτομα συνελήφθησαν με κατηγορίες που αφορούν τη διατάραξη της κοινής τάξης και την οπλοκατοχή.

Χαρακτηριστικά των συγκρούσεων ήταν τα πλάνα που μετέδωσαν βρετανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία έδειχναν έφιππους αστυνομικούς να επιχειρούν να περιορίσουν ομάδες μαυροντυμένων κουκουλοφόρων, αστυνομικές δυνάμεις με γκλομπ να απωθούν τους διαδηλωτές και μια μεγάλη μερίδα του πλήθους να μεταφέρεται στο κέντρο της πόλης, προκαλώντας νέους γύρους ταραχών.

Ο ρόλος της παραπληροφόρησης

Το σημερινό κύμα βίας δεν είναι μεμονωμένο. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, παρόμοιες διαδηλώσεις είχαν ταράξει συνοικίες της Γλασκώβης. Η πυροδότηση αυτών των αντιδράσεων είχε συνδεθεί με τη διαρροή στο διαδίκτυο προσωπικών στοιχείων και διευθύνσεων δύο ανδρών που φέρονται ως ύποπτοι για επιθέσεις, καθώς και με μια ανυπόστατη φήμη ότι ένα πρώην γηροκομείο θα μετατρεπόταν σε δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο.

Με αφορμή τα συνεχιζόμενα επεισόδια, η αστυνομία και στελέχη του πολιτικού κόσμου απευθύνουν αυστηρές προειδοποιήσεις για τον επικίνδυνο ρόλο της παραπληροφόρησης, η οποία διασπείρεται συστηματικά μέσω των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης.