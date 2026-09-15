Χωρίς την απειλή της εσχάτης των ποινών πρόκειται να δικαστεί ο Νικ Ράινερ, γιος του γνωστού σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, ο οποίος κατηγορείται για τη στυγερή δολοφονία των γονιών του τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες ανακοίνωσε επίσημα ότι το γραφείο του δεν προτίθεται να ζητήσει την επιβολή της θανατικής ποινής σε βάρος του 33χρονου.

Σε δηλώσεις του έξω από το δικαστικό μέγαρο του Λος Άντζελες, ο εισαγγελέας Νέιθαν Χότσμαν διευκρίνισε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη αφού οι εισαγγελικές αρχές έλαβαν σοβαρά υπόψη τις σχετικές επιθυμίες που εξέφρασαν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του κατηγορουμένου. Μετά την αφαίρεση της θανατικής ποινής από το τραπέζι, η ανώτατη ποινή που μπορεί πλέον να ζητήσει η εισαγγελία είναι αυτή της ισόβιας κάθειρξης, χωρίς το δικαίωμα χορήγησης αναστολής.

Το χρονικό του εγκλήματος στο Μπρέντγουντ

Το έγκλημα που συγκλόνισε την κοινή γνώμη αποκαλύφθηκε πριν από περίπου δέκα μήνες. Ο 78χρονος Ρομπ Ράινερ και η 70χρονη σύζυγός του, Μισέλ, εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στην κατοικία τους στην αριστοκρατική συνοικία του Μπρέντγουντ, στο Λος Άντζελες.

Ο Νικ Ράινερ, ο οποίος είναι ο μικρότερος από τους δύο γιους του ζευγαριού, συνελήφθη την ίδια κιόλας ημέρα και του απαγγέλθηκαν βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονίες εκ προθέσεως. Μέχρι στιγμής, ο ίδιος δηλώνει αθώος για το διπλό φονικό.

Το ιστορικό του κατηγορουμένου και τα επόμενα βήματα

Το προσεχές διάστημα, ο 33χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστή για την προδικαστική ακρόαση της υπόθεσης. Κατά τη διαδικασία αυτή πρόκειται να εξεταστούν διάφορα νομικά αιτήματα, ενώ αναμένεται να οριστεί και η ακριβής ημερομηνία έναρξης της δίκης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο παρελθόν, ο κατηγορούμενος είχε παραδεχτεί ανοιχτά πως έδινε επί σειρά ετών σκληρή μάχη με τον εθισμό του σε ουσίες, αντιμετωπίζοντας παράλληλα και σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας.