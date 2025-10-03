Μια νομική ομάδα έλαβε άδεια εισόδου στο λιμάνι Ασντόντ του Ισραήλ για να πραγματοποιήσει «διαβουλεύσεις» σχετικά με τους κρατούμενους εθελοντές που επέβαιναν στο Global Sumud Flotilla (GSF), σύμφωνα με το νομικό κέντρο Adalah, το οποίο συνεργάζεται με το GSF.

«Αφού οι ισραηλινές αρχές αρχικά αρνήθηκαν την πρόσβαση και ξεκίνησαν ακροάσεις χωρίς προηγούμενη διαβούλευση, η νομική ομάδα της Adalah εισήλθε τώρα στο λιμάνι και θα πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις», ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη.

Νωρίτερα σήμερα, η νομική ομάδα της Adalah είχε δηλώσει ότι οι διαδικασίες μετανάστευσης που αφορούσαν τους εθελοντές είχαν διεξαχθεί χωρίς την παρουσία των δικηγόρων των ακτιβιστών.

Νωρίτερα, το GSF δήλωσε ότι περίπου 443 εθελοντές του στολίσκου συνελήφθησαν από το Ισραήλ.

Κατελήφθη το μοναδικό πλοίο που συνέχιζε το ταξίδι για τη Γάζα

Κατελήφθη από Ισραηλινές δυνάμεις και το τελευταίο πλοίο του διεθνούς στολίσκου που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα το πρωί.

Το βίντεο ζωντανής μετάδοσης έδειξε τις ισραηλινές δυνάμεις να εισβάλλουν στο πλοίο.

Το Marinette, με πολωνική σημαία, το οποίο φέρεται να έχει πλήρωμα έξι ατόμων, ήταν το τελευταίο εναπομείναν επιχειρησιακό πλοίο του στολίσκου, που αρχικά αποτελούνται από 44 σκάφη.

Δείτε το βίντεο από το πλοίο:

The last ship from the flotilla attempting to breach Israel’s maritime blockade of Gaza has been intercepted by the Israeli Navy, according to a live stream. The Marinette, which experienced mechanical problems and fell behind the main armada of 41 ships, was boarded by forces… pic.twitter.com/1CdZpCU4Mu — Open Source Intel (@Osint613) October 3, 2025

Περισσότεροι από 400 ακτιβιστές του διεθνούς στολίσκου έχουν συλληφθεί

Περισσότεροι από 400 ακτιβιστές που επέβαιναν σε 41 πλοία του Global Sumud Flotilla συνελήφθησαν από τον ισραηλινό στρατό στη διάρκεια επιχείρησης που διήρκεσε περίπου 12 ώρες, επεσήμανε χθες το βράδυ Ισραηλινός αξιωματούχος.

«Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Ασντόντ και τους ανέλαβε η ισραηλινή αστυνομία», πρόσθεσε ο αξιωματούχος αυτός που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Το Ισραήλ είχε ανακοινώσει χθες ότι οι επιβαίνοντες στον στολίσκο είναι όλοι «σώοι και ασφαλείς» και θα απελαθούν στην Ευρώπη.

«Συγχαίρω τα μέλη και τους διοικητές του Πολεμικού Ναυτικού που εκπλήρωσαν την αποστολή του στη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ με τον πιο επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο», σχολίασε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Απεργία πείνας ξεκινούν 11 Έλληνες ακτιβιστές του Flotilla

Στον απόηχο της παράνομης κράτησης των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla, κηρύσσουν απεργία πείνας απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση όλων των μελών της αποστολής.

«Η απόφαση αυτή δεν είναι προσωπική επιλογή, αλλά συλλογική στάση απέναντι στο έγκλημα που διαπράττεται ενάντια στον παλαιστινιακό λαό και στη συνεχιζόμενη παραβίαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου», σημειώνουν χαρκτηριστικά οι ακτιβιστές του March to Gaza Greece.

Τέλος, απευθύνουν έκκληση προς τον ελληνικό λαό: «Να ξεσηκωθούμε στην Ελλάδα και διεθνώς, να απαιτήσουμε να απομονωθεί πλήρως το Ισραήλ και να αγωνιστούμε, ώστε να ζήσει ελεύθερη η Παλαιστίνη και ο λαός της».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Μετά την παράνομη κράτησή μας από τις ισραηλινές αρχές, ξεκινάμε απεργία πείνας. Η απόφαση αυτή δεν είναι προσωπική επιλογή, αλλά συλλογική στάση απέναντι στο έγκλημα που διαπράττεται ενάντια στον παλαιστινιακό λαό και στη συνεχιζόμενη παραβίαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου.

Δεν αναγνωρίζουμε τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας. Δεν αναγνωρίζουμε το «δικαίωμα» του κράτους-τρομοκράτη να απαγάγει πλοία και ανθρώπους σε διεθνή ύδατα. Η παρουσία μας εδώ, η σύλληψη και τώρα η απεργία πείνας μας είναι συνέχεια της ίδιας στάσης: ότι η Παλαιστίνη δεν είναι μόνη, και ότι η αλληλεγγύη δεν μπορεί να φυλακιστεί.

Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των μελών της αποστολής μας και του Global Sumud Flotilla συνολικά. Οποιαδήποτε κατηγορία – όπως αυτές του «αντιτρομοκρατικού νόμου» του Ισραήλ – είναι ψευδής, κατασκευασμένη και μέρος της προσπάθειας ποινικοποίησης της διεθνούς αλληλεγγύης. Δηλώνουμε επίσης ότι αν υπάρξει χτύπημα, εξαφάνιση ή απώλεια επικοινωνίας με οποιονδήποτε από εμάς, η ευθύνη βαραίνει κυρίαρχα το ισραηλινό κράτος.

Ξέρουμε όμως ότι το Ισραήλ δεν είναι μόνο του. Η συνενοχή των διεθνών και των ελληνικών αρχών είναι ξεκάθαρη: με όπλα, με οικονομικές συμφωνίες, με πολιτικές και νομικές καλύψεις διευκολύνουν την κατοχή, τον αποκλεισμό και τη γενοκτονία. Αυτή η συνενοχή πρέπει να λογοδοτήσει: Να ξεσηκωθούμε στην Ελλάδα και διεθνώς, να απαιτήσουμε να απομονωθεί πλήρως το Ισραήλ και να αγωνιστούμε, ώστε να ζήσει ελεύθερη η Παλαιστίνη και ο λαός της.

Απέναντι σε αυτούς που χρησιμοποιούν τη πείνα και επιβάλλουν την στέρηση τροφής σε δύο εκατομμύρια ανθρώπους ως όπλο πολέμου και ως χαρτί διαπραγμάτευσης, η απεργία πείνας είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε μέσα στα κελιά τους, για να κρατήσουμε ζωντανή τη φωνή του αγώνα.

Αυτή είναι για εμάς μία αυτονόητη στάση αλληλεγγύης. Αυτό είναι το χρέος μας απέναντι στον παλαιστινιακό λαό και σε κάθε μελλοντική αποστολή που θα συνεχίσει τον δρόμο για μια ελεύθερη Παλαιστίνη.

Άμεση απελευθέρωση όλων των απαχθέντων».