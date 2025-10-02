Καταλήφθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις το πλοίο «Οξυγόνο», ένα από τα τέσσερα ελληνικά πλοία που συμμετέχουν στο Global Sumud Flotilla.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ενημερώσεις του March to Gaza Greece, τα μέλη του πληρώματος απήχθησαν.

Η τελευταία ανάρτηση μέλους του «Οξυγόνο» πριν καταληφθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις:

Η ανακοίνωση του March to Gaza Greece:

«Ως March to Gaza Greece, μέλος της διεθνούς αποστολής Global Sumud Flotilla, καταγγέλλουμε με όλη μας τη δύναμη την παρεμπόδιση του στόλου μας και την επίθεση του ισραηλινού στρατού κατοχής στην ελληνική αποστολή.

Με όσα γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, θεωρούμε ότι τα πλοία «Παύλος Φύσσας», «Βαγγέλης Πισσίας», «Αχέντ Ταμίμι» έχουν αναχαιτιστεί καθώς έχουμε χάσει επαφή με αυτά στις 04.18, 04.20 και 05.55 αντίστοιχα.

Η αναχαίτιση πραγματοποιήθηκε από δυνάμεις του ισραηλινού στρατού, όπως έχει ήδη επιβεβαιωθεί για 14 πλοία του Global Sumud Flotilla με το ελληνικό «Οξυγόνο» μέσα σε αυτά. Πρόκειται για επανειλημμένες πράξεις πειρατείας κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει ευθύνη να εγγυηθεί την ασφάλεια των πληρωμάτων και να λάβει κάθε αναγκαία ενέργεια για την προστασία των Ελλήνων και Ελληνίδων που επιβαίνουν σε αυτά. Το Ισραήλ, μετά από μία ακόμα πράξη πειρατείας, την τρίτη μέσα στο 2025, δεν μπορεί άλλο να αποτελεί στρατηγικό εταίρο της χώρας μας.

Η ενέργεια αυτή δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό· αποτελεί συνέχεια μιας πολιτικής ατιμωρησίας και στρατιωτικής κλιμάκωσης που στοχοποιεί πολίτες, ακτιβιστές και κάθε προσπάθεια αντίστασης στην πολιορκία της Γάζας. Το κράτος του Ισραήλ έχει ήδη κληθεί από διεθνείς δικαστικές αρχές να λάβει μέτρα για την αποτροπή ενεργειών που μπορεί να συνιστούν γενοκτονία· παρ’ όλα αυτά συνεχίζει να κλιμακώνει την επιθετικότητα του. Η αναχαίτιση/ του στόλου μας τεκμηριώνει ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να δράσει τώρα — όχι με διαβεβαιώσεις, αλλά με πολιτικές και πρακτικές αποφάσεις που θα βάλουν φρένο στην εξόντωση του Παλαιστινιακού λαού.

Αυτή η επίθεση είναι κομμάτι της πολυώρης απόπειρας τρομοκράτησης και παρεμπόδισης του Global Sumud Flotilla με σειρά πλοίων να έχουν ήδη υποστεί πλήγματα ή αναχαιτίσεις σε διεθνή ύδατα. Η επανάληψη επιθέσεων εναντίον ειρηνικών αποστολών δείχνει σχέδιο και ατιμωρησία.

Απαιτούμε εδώ και τώρα:

Να σταματήσει η συνεργασία σε οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο με το κράτος του Ισραήλ

Να σταματήσει η γενοκτονία — άμεσο πολιτικό πάγωμα κάθε στρατιωτικής κλιμάκωσης που στοχοποιεί αμάχους στην Γάζα.

Άμεση απελευθέρωση όλων των συλληφθέντων / επιβατών και τερματισμός των παράνομων κρατήσεων.

Άμεση διεθνής παρέμβαση για να τερματιστεί ο αποκλεισμός και η στρατιωτική εξόντωση του παλαιστινιακού πληθυσμού — όχι προτάσεις, αλλά δεσμεύσεις από κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς.

Πλήρης διαφάνεια και διερεύνηση της αναχαίτισης και των υπευθύνων, με πολιτική και νομική λογοδοσία.

Φτάνει πια. Δεν θα είμαστε συνένοχοι — είναι ιστορική ντροπή η σύμπλευση της ελληνικής κυβέρνησης με τη γενοκτονία και το κράτος πειρατή. Ο ελληνικός λαός έχει φωνάξει επανειλημμένα «Όχι στο όνομα μας!», έχει αποδείξει πως δεν ταυτίζεται με τις επιλογές της κυβέρνησης. Η πολιτική συνεργασία, η στρατιωτική αρωγή ή οι διπλωματικές συναλλαγές που νομιμοποιούν αυτή τη βία πρέπει να παύσουν άμεσα.

Καλούμε:

Κράτη, κοινοβούλια και διεθνείς οργανισμούς να σταματήσουν κάθε μορφή νομιμοποίησης και συνεργασίας με την ισραηλινή πολιτική εξόντωσης. Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει κάθε αναγκαία ενέργεια για την ασφάλεια της ελληνικής αποστολής

Κινηματικές δυνάμεις, οργανώσεις και πολίτες σε διεθνές δίκτυο αλληλεγγύης να εντείνουν την πίεση: διαδηλώσεις, αποκλεισμοί, καμπάνιες πίεσης σε εκπροσώπους.

Τα μέσα ενημέρωσης να καλύψουν το γεγονός με συνέπεια και να απαιτήσουν απαντήσεις από τους υπεύθυνους.

Δεν θα σωπάσουμε. Θα ενισχύσουμε την αντίσταση ενάντια στην κατοχή, την πολιορκία και τη γενοκτονική πολιτική. Θα συνεχίσουμε να επιχείρουμε να φτάσουμε στη Γάζα μέχρι ο δολοφονικός αποκλεισμός να τερματιστεί.

Προχωράμε σήμερα, 2 Οκτωβρίου, σε συγκέντρωση στις 10.00 στο υπουργείο Εξωτερικών και στις 18.30 σε συγκέντρωση στο πάρκο Ελευθερίας (μετρό Μέγαρο Μουσικής) και σε πορεία προς την πρεσβεία του Ισραήλ. Διεκδικούμε την άμεση απελευθέρωση των πληρωμάτων και την επιστροφή των πλοίων και του φορτίου τους.»

Θυμίζουμε πως τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 1/10, το Ισραήλ ξεκίνησε την παρεμπόδιση και κατάληψη του ανθρωπιστικού στολίσκου Global Sumud Flotilla, ο οποίος βρίσκεται εν πλω εδώ και ένα μήνα και κατευθυνόταν προς τη Γάζα με στόχο τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι τα σκάφη παραβίαζαν τη «νόμιμη ναυτική ζώνη αποκλεισμού» γύρω από τη Γάζα, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «απαραίτητη για λόγους ασφαλείας».

Από την πλευρά τους, οι διοργανωτές κατήγγειλαν την αναχαίτιση ως «παράνομη πράξη απελπισίας», μιλώντας για χρήση κανονιών νερού, εμβολισμό ενός σκάφους και παρεμβολές στα συστήματα επικοινωνίας.

Παρά την ισραηλινή επέμβαση στα σκάφη των ακτιβιστών, η αποστολή δεν έχει λήξει, σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα και την ενημέρωση της ελλικής συμμετοχής March to Gaza.

Το δίκτυο της Global Sumud Flotilla επιβεβαίωσε ότι από τα 47 σκάφη του στολίσκου συνεχίζουν αρκετά να πλέουν προς τη Γάζα, με απόσταση περίπου 39 ναυτικά μίλια από τον προορισμό τους. Στις 6 το πρωί, ο αριθμός των πλοίων που συνέχιζαν το ταξίδι ήταν 30, ωστόσο, ακολούθησε το ρεσάλτο των Ισραηλινών σε αρκετά από αυτά.

Το Telegram της αποστολής μετέδωσε ότι το ταξίδι «θα συνεχιστεί αδιάκοπα», παρά τις ισραηλινές επιθέσεις.

Δείτε live ποια πλοία συνεχίζουν ακόμη το ταξίδι προς τη Γάζα:

Οι ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι η προσπάθεια αποτελεί μια ειρηνική, μη βίαιη ανθρωπιστική αποστολή, με στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό και να παραδώσει τρόφιμα και φάρμακα σε έναν πληθυσμό που, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, βιώνει πλέον συνθήκες λιμού λόγω της «συστηματικής παρεμπόδισης εισαγωγής βοήθειας» από το Ισραήλ.

Διεθνείς αντιδράσεις και κινητοποιήσεις

Η αναχαίτιση του στολίσκου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις διεθνώς.

Μαζικές διαδηλώσεις σε Ευρωπαϊκές χώρες

Στην Ιταλία σημειώθηκαν μαζικές διαδηλώσεις με χιλιάδες πολίτες σε Ρώμη, Μιλάνο, Τορίνο, Γένοβα και Μπολόνια να βγαίνουν στους δρόμους. Στη Νάπολη και την Πίζα οι διαδηλωτές κατέλαβαν προσωρινά σταθμούς τρένων, ενώ στη Ρώμη καταγράφηκαν τουλάχιστον 10.000 συγκεντρωμένοι.

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα, Βρυξέλλες, Βερολίνο και Μπουένος Άιρες, ενώ η ισπανική κυβέρνηση κάλεσε το Ισραήλ να σεβαστεί τα δικαιώματα και την ασφάλεια των ακτιβιστών.