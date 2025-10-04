Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Στη φυλακή-κολαστήριο Kesdiot (Ktzi’ot), ένα από τα πιο διαβόητα κέντρα κράτησης (και βασανισμών Παλαιστινίων) του Ισραήλ, στην έρημο Νεγκέβ, σε μια απομονωμένη περιοχή μεταξύ Γάζας και Σινά, περίπου 30 χλμ. από την Αίγυπτο, βρίσκονται από σήμερα το πρωί και οι 27 Έλληνες απαχθέντες, μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla, σύμφωνα με πληροφορίες της efsyn.gr.

Σήμερα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των ελληνικών προξενικών αρχών στη φυλακή Ktzi’ot. Οι κρατούμενοι/ες παραμένουν σε άσχημες συνθήκες, ωστόσο όλα τα μέλη της αποστολής είναι υγιή και το ηθικό όλων παραμένει υψηλό.

Όπως αναφέρει το March to Gaza Greece, η μεταγωγή έγινε το πρωί της Παρασκευής 3/10, από λιμάνι του Ασντόντ, όπου πέρασαν το πρώτο βράδυ μετά την κατάληψη των πλοίων και τη σύλληψή τους.

Οι δικηγόροι της ομάδας νομικής υποστήριξης Adalah που τούς συνάντησαν μετέφεραν ότι όλοι είναι καλά στην υγεία τους, με πολύ καλή διάθεση και υψηλό ηθικό, αν και είναι κάπως καταπονημένοι.

Η Ελληνίδα πρέσβης στο Ισραήλ τούς είδε όλους έναν έναν και μίλησε μαζί τους για αρκετές ώρες. Σύμφωνα με την ενημέρωση που η ίδια έδωσε σε δικηγόρους, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την υγεία τους.

Οι Έλληνες ακτιβιστές είπαν στη πρέσβη να μεταφέρει ότι το ηθικό τους είναι ακμαιότατο και πως δεν υπήρξε καμία δυσμενής διακριτική μεταχείριση για κανέναν.

Η απεργία πείνας όσων το είχαν αποφασίσει συνεχίζεται κανονικά.

Σημαντικό είναι το γεγονός πως τούς κρατάνε σε μικρές ομάδες, αλλά κανείς/καμία δεν είναι τελείως μόνος/η του.

Σε όσους ήθελαν προσφέρθηκε νερό και φαγητό (κακής ποιότητας όπως αναφέρθηκε). Τη προηγούμενή ημέρα, στις εξαντλητικές ακροάσεις των ισραηλινών αρχών, οι απαχθέντες-κρατούμενοι στερήθηκαν νερό και φαγητό, ενώ εμποδίστηκε η πρόσβαση δικηγόρων και προξενικών αρχών. Ενώ ένα μέλος στερήθηκε ακόμα και τη φαρμακευτική του αγωγή.

Το Ισραήλ τούς δίνει τη δυνατότητα υπογραφής ενός εγγράφου… αυτοενοχοποίησης με αντάλλαγμα την άμεση απέλαση τους από την χώρα.

Όπως αναφέρει το March to Gaza Greece, κάποιοι το έχουν αποδεχτεί αυτό, οι περισσότεροι ωστόσο, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουν οι δικηγόροι, θα επιλέξουν να ακολουθήσουν την οδό που είχε αποφασιστεί από πριν.

Δηλαδή αρνούνται τις όποιες κατηγορίες, το Ισραήλ θα τους δικάσει παράτυπα και θα τους απελάσει. Έχει δικαίωμα να τους κρατήσει για 72 ώρες από την στιγμή που θα αρνηθούν την «προσφορά» για άμεση απέλαση. Ωστόσο η όλη διαδικασία ενδέχεται να καθυστερήσει λίγο παραπάνω λόγω της αυριανής θρησκευτικής αργίας και μιας νέας εβραϊκής γιορτής την Τρίτη.

Οι δικηγόροι, που βρίσκονται σε επικοινωνία με τους συγγενείς των απαχθέντων, είναι καθησυχαστικοί και σημειώνουν ότι η ελληνική αποστολή γνωρίζει πάρα πολύ καλά την όλη διαδικασία, καθώς είχε αναλυθεί και συζητηθεί διεξοδικά εκ των προτέρων. Σημειώνεται ότι αυτή τη στιγμή δε γνωρίζουμε ποια μέλη της ελληνικής αποστολής έχουν δεχτεί να υπογράψουν για την άμεση απέλαση και ποια έχουν επιλέξει να παραμείνουν και να δικαστούν και να απελαθούν μετά.

Πιθανότατα η πλειοψηφία θα επιλέξει να παραμείνει και να απελαθεί αργότερα. Η γενικότερη εκτίμηση είναι ότι αν και η συμπεριφορά του Ισραήλ είναι αυστηρή, θέλουν ωστόσο να ξεμπερδέψουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Χθες, οι ακροάσεις ξεκίνησαν στις 14:00 και διήρκεσαν 15 συνεχόμενες ώρες, υπό εξαντλητικές και πιεστικές συνθήκες. Οι κρατούμενοι ήταν στοιβαγμένοι και δεν είχαν πρόσβαση σε φαγητό ή νερό για όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η διαδικασία κράτησης ήταν ιδιαίτερα αυστηρή με σαφή προσπάθεια εκφοβισμού των απαχθέντων από πάνοπλους στρατιώτες, ενώ επετράπη η είσοδος και σε υπουργούς της Κυβέρνησης για την δημιουργία προπαγανδιστικών εικόνων προς εκμετάλλευση.