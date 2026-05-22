Σοκάρουν οι εικόνες της Μις Βενεζουέλα, Αντρέα ντελ Βαλ μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της από τον γνωστό στυλίστα Τζιοβάνι Λαγκούνα μέσα σε ξενοδοχείο στις Κάννες.

Το 29χρονο μοντέλο εμφανίζεται σε ένα βίντεο με αίματα να τρέχουν από το πρόσωπό της, καταγράφοντας παράλληλα το χάος που επικρατεί στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, με τα έπιπλα ανάκατα στο πάτωμα.

Μέσα στο δωμάτιο φαίνεται και ο 33χρονος στυλίστας, ο οποίος την ξυλοκόπησε, να κάθεται σε έναν καναπέ και την γυναίκα να λέει σοκαρισμένη, «Κοιτάξτε τι μου έκανε ο Τζιοβάνι Λαγκούνα, Συγχαρητήρια Τζιοβάνι, αυτό ήθελα να δείξεις ποιος πραγματικά είσαι».

Σύμφωνα με πληροφορίες, πελάτες του πολυτελούς ξενοδοχείου στις Κάννες ήταν εκείνοι που άκουσαν τις φωνές και χτυπήματα και ειδοποίησαν τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία και ασθενοφόρο, προκειμένου η Αντρέα ντελ Βαλ να δεχθεί ιατρική βοήθεια.

Λίγο αργότερα, κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βίντεο από την μεταφορά του 33χρονου στυλίστα από τους αστυνομικούς. Οι γαλλικές Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα τις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί, και η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Ο γνωστός στυλίστας, Τζιοβάνι Λαγκούνα δουλεύει εδώ και χρόνια στον χώρο της μόδας και των καλλιστείων στη Λατινική Αμερική. Μάλιστα, από το 2023 είναι δημιουργικός διευθυντής του Miss Universe Columbia.