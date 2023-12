Ένας 30χρονος τραγουδιστής από την Βραζιλία, το βράδυ της Τετάρτης (13/12), ενώ ήταν στην σκηνή, ξαφνικά κατέρρευσε και έχασε τις αισθήσεις του.

Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής γκόσπελ Πέντρο Ενρίκε ερμήνευε το κομμάτι του Vai Ser Tão Lindo σε συναυλία, η οποία μεταδιδόταν live και στο διαδίκτυο έπαθε ανακοπή καρδιάς και πέθανε, με τους θεατές να «παγώνουν» και να μην ξέρουν πως να το διαχειριστούν.

Ο άτυχος νέος διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε.

Ο Πέντρο Ενρίκε είχε μια μικρή κόρη.

Μάλιστα, ο τραγουδιστής λίγες ώρες πριν είχε αναφέρει στους φίλους του πως ένιωθε εξαντλημένος.

NEW – Brazilian gospel singer Pedro Henrique, 30, collapses and dies during a live performance — Daily Mailpic.twitter.com/evUXAz34nB

— Disclose.tv (@disclosetv) December 14, 2023