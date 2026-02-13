Η Κάθι Ρέεμλερ, επικεφαλής του νομικού τμήματος της Goldman Sachs, οδηγείται σε παραίτηση έπειτα από την αποκάλυψη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που τη συνέδεε στενά με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Η Ρέεμλερ η οποία ήταν επίσης νομική σύμβουλος του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, γνωστοποίησε την Πέμπτη 12/2, ότι θα εγκαταλείψει τη θέση της Chief Legal Officer (σ.σ. επικεφαλής του νομικού τμήματος) και γενικής νομικής συμβούλου της Goldman Sachs στις 30 Ιουνίου 2026.

Η παραίτηση έρχεται ύστερα από ημέρες σιωπής και διαψεύσεων, καθώς η Ρέεμλερ προσπαθούσε να αποστασιοποιηθεί από τα email που δημοσιοποιήθηκαν και τα οποία αποκάλυπταν μια ιδιαίτερα προσωπική σχέση με τον Έπσταϊν, τον οποίο αποκαλούσε «Θείο Τζέφρι» και στον οποίο έγραφε ότι τον «λάτρευε».

Παρότι πρόσφατα τον χαρακτήρισε «τέρας», τα έγγραφα δείχνουν ότι η σχέση τους εκτεινόταν σε όλη την περίοδο 2014–2019, δηλαδή και μετά την καταδίκη του το 2008 για σεξουαλικά εγκλήματα και την εγγραφή του ως σεξουαλικού παραβάτη.

Ο Έπσταϊν συνελήφθη ξανά το 2019 για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων και αργότερα βρέθηκε νεκρός στο κελί του σε φυλακή του Μανχάταν.

Σύμφωνα με τα email, ο Έπσταϊν προσέφερε στη Ρέεμλερ πολυτελή δώρα, από ακριβές τσάντες έως και γούνινο παλτό, την περίοδο που εκείνη εργαζόταν ήδη στον ιδιωτικό τομέα, μετά την αποχώρησή της από τον Λευκό Οίκο.

Σε μήνυμα του 2018, του έγραφε: «Τόσο όμορφο και προσεγμένο! Ευχαριστώ, Θείε Τζέφρι!!!».

Η αποκάλυψη αυτή δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα στη Wall Street, όπου η ανταλλαγή ακριβών δώρων μεταξύ πελατών και ανώτερων στελεχών θεωρείται ένδειξη σύγκρουσης συμφερόντων.

Ο κώδικας δεοντολογίας της Goldman Sachs προβλέπει ρητά ότι απαιτείται προέγκριση πριν από την αποδοχή ή προσφορά δώρων, ακριβώς για να αποτρέπονται φαινόμενα που θα μπορούσαν να παραβιάζουν τη νομοθεσία κατά της δωροδοκίας.

Μέχρι πρόσφατα, η Ρέεμλερ παρέμενε ακλόνητο μέλος της ηγετικής ομάδας της Goldman Sachs. Τον Δεκέμβριο, ο διευθύνων σύμβουλος Ντέιβιντ Σόλομον την είχε χαρακτηρίσει «εξαιρετική νομικό» και της παρείχε πλήρη στήριξη.

Την Πέμπτη 12/2, ωστόσο, σε δήλωσή του ανέφερε:

«Ως μία από τις πιο καταξιωμένες επαγγελματίες του κλάδου, η Κάθι υπήρξε μέντορας και φίλη για πολλούς από εμάς. Αποδέχθηκα την παραίτησή της και σέβομαι την απόφασή της».

Τα έγγραφα των αρχών ρίχνουν επιπλέον φως στη στενότητα της σχέσης της με τον Έπσταϊν. Όταν εκείνος συνελήφθη στις 6 Ιουλίου 2019, τηλεφώνησε και στο κινητό της Ρέεμλερ, σύμφωνα με σημειώσεις αξιωματούχων επιβολής του νόμου.

Σε ξεχωριστό υπόμνημα του FBI καταγράφεται ότι ο Έπσταϊν ρωτούσε αν η υπόθεση αφορά «σεξουαλική διακίνηση» και «ανήλικες», λέγοντας επανειλημμένα «αυτό είναι πολύ κακό».

Τα ίδια email δείχνουν ότι η Ρέεμλερ παρείχε και συμβουλές στον Έπσταϊν το 2019 για το πώς να απαντήσει σε δημοσιογραφικό ερώτημα σχετικά με την ευνοϊκή μεταχείριση που φέρεται να είχε λάβει λόγω των διασυνδέσεών του.

Σε δήλωσή της προς το Reuters στις 3 Φεβρουαρίου, η Ρέεμλερ είχε υποστηρίξει:

«Όταν ασχολήθηκα με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ενεργούσα ως συνήγορος υπεράσπισης».

Με πληροφορίες από: The Guardian