Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι μιας εταιρείας κέτερινγκ που κρατούνταν όμηροι σε δύο φυλακές της Γουατεμάλας από μέλη συμμοριών απελευθερώθηκαν σήμερα από τις αρχές, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Αφού αναπτύχθηκαν στις δύο φυλακές ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις «οι όμηροι απελευθερώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί» ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Το κράτος δεν υποχώρησε απέναντι στους εγκληματίες», πρόσθεσε, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι απελευθέρωθηκαν 18 όμηροι.

Οι φύλακες και οι εργαζόμενοι στο κέτερινγκ κρατούνταν όμηροι από την Παρασκευή στις φυλακές Φραϊχάνες και Μποκερόν. Οι αρχές θεωρούν ότι οι κρατούμενοι στασίασαν με αφορμή τη μεταφορά σε φυλακή υψίστης ασφαλείας των «αρχηγών» τους, πέντε ηγετικών στελεχών των συμμοριών Μπάριο 18 και Μάρα Σαλαβατρούτσα. Οι δύο συμμορίες έχουν χαρακτηριστεί «τρομοκρατικές οργανώσεις» από τις ΗΠΑ. Συνήθως εκβιάζουν εμπόρους, επαγγελματίες οδηγούς και άλλους πολίτες και δολοφονούν όσους αρνούνται να τους πληρώσουν.

Φωτογραφία: Noti7Guatemala