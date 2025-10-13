Είκοσι μέλη της συμμορίας Barrio 18, την οποία έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρατική» οργάνωση η κυβέρνηση των ΗΠΑ, μπόρεσαν να αποδράσουν από φυλακή της Γουατεμάλας, ανακοίνωσε χθες Κυριακή ο διευθυντής του συστήματος σωφρονιστικών καταστημάτων του κράτους της κεντρικής Αμερικής Λουδίν Γκοδίνες.

«Εξακριβώθηκε (…) ότι 20 κρατούμενοι διέφυγαν από τους ελέγχους ασφαλείας», είπε ο αξιωματούχος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Γκοδίνες τόνισε πως είχε λάβει ήδη την Παρασκευή «αναφορά των υπηρεσιών πληροφοριών που προειδοποιούσε εναντίον πιθανής απόδρασης κρατουμένων της Barrio 18».

Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για ενδεχόμενη διαφθορά δημοσίων λειτουργών που επέτρεψε την απόδραση, πρόσθεσε.

Οι αντίπαλες συμμορίες Barrio 18 και Mara Salvatrucha, που έχουν πλέον χαρακτηριστεί τρομοκρατικές οργανώσεις από την Ουάσινγκτον, διεκδικούν τον έλεγχο τομέων της Γουατεμάλας, όπου επιδίδονται σε εκβιάσεις για να αποσπούν χρήματα από εμπόρους, μεταφορείς και άλλους πολίτες — αν αρνηθούν να πληρώσουν, συχνά δολοφονούνται.

Η χώρα μετρά περίπου 12.000 μέλη ή συνεργάτες συμμοριών, πέρα από τους 3.000 κακοποιούς στις φυλακές, σύμφωνα με επίσημους αριθμούς.

Οι αποδράσεις καταγράφτηκαν τρεις ημέρες μετά την παρουσίαση από την κυβέρνηση υπό τον σοσιαλδημοκράτη πρόεδρο Μπερνάρντο Αρέβαλο σχεδίου νόμου κατά των συμμοριών, το οποίο κάνει βαρύτερες τις ποινές και προβλέπει επίσης την ανέγερση φυλακής υψίστης ασφαλείας, με φόντο την αύξηση των ανθρωποκτονιών.

Ο δείκτης των φόνων αυξήθηκε από τις 16,1 ανά 100.000 κατοίκους το 2024 στις 17,65 το τρέχον έτος – πρόκειται για επίπεδο διπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου –, σύμφωνα με το εθνικό κέντρο οικονομικών ερευνών.

Η πρωτοβουλία του προέδρου Αρέβαλο συμπεριλαμβάνει μεταρρύθμιση του κώδικα ποινικής δικονομίας, νέο σχέδιο νόμου κατά του οργανωμένου εγκλήματος και την ανέγερση φυλακής υψίστης ασφαλείας, που θα διαθέτει σύστημα βιομετρικού ελέγχου, κελιά για δυο κρατούμενους και νοσοκομείο ώστε να αποφεύγεται η μεταγωγή κρατουμένων σε κέντρα υγεία εκτός του χώρου κράτησης.

Στο Ελ Σαλβαδόρ, στο πλαίσιο του «πολέμου» που κήρυξε εναντίον των συμμοριών ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε τον Μάρτιο του 2022, έχουν φυλακιστεί χιλιάδες φερόμενοι ως κακοποιοί, στο πλαίσιο κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, που όμως επικρίνεται από οργανώσεις υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες κάνουν λόγο για σωρεία αυθαίρετων και αναίτιων συλλήψεων.

Σύμβολο της πολιτικής του είναι η γιγαντιαία φυλακή υψίστης ασφαλείας CECOT («κέντρο εγκλεισμού της τρομοκρατίας»).

Τον Αύγουστο, ο πρόεδρος της Κόστα Ρίκα Ροδρίγο Τσάβες ανακοίνωσε μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανέγερση παρόμοιας φυλακής.

Σε ακόμη μια χώρα της περιοχής, τον Ισημερινό, ανεγείρεται μεγάλη φυλακή στο πλαίσιο σχεδίου του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.