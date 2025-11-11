Επιμέλεια: Αλ. Παπαδόπουλος

Φονική ενέδρα που είχε ως αποτέλεσμα την εν ψυχρώ δολοφονία στη μέση του δρόμου του 52χρονου μηχανικού, εργολάβου και πρώην υποψήφιου δημάρχου, Χοσέ Ελίας Ραμίρεζ, έλαβε χώρα στη Γουατεμάλα, το πρωί της 8ης Νοεμβρίου 2025.

Συγκλονιστικό είναι το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας του παρακείμενου κτηρίου που έχει καταγράψει την φονική ενέδρα με τους πέντε εκτελεστές ντυμένους ως εργάτες να αποβιβάζονται από ένα αυτοκίνητο και να ανοίγουν πυρ με καλάσνικοφ, εναντίον του 52χρονου Ραμίρεζ και της συντρόφου του, Άννα Μαρία Άντρες, πυροβολώντας τους αρκετές φορές. Δευτερόλεπτα αργότερα έπεσαν και οι δύο νεκροί.

Ακολούθως οι εκτελεστές σκέπασαν τη σορό του Ραμίρεζ με το μπουφάν που φορούσε και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οκτώ ώρες μετά την εν ψυχρώ εκτέλεση, η Εθνική Αστυνομία της Γουατεμάλας (PNC) εντόπισε το SUV το οποίο χρησιμοποίησαν οι δράστες της δολοφονίας. Όπως διαπιστώθηκε ήταν ένα όχημα που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο στις 22 Μαΐου 2025.

Ο Χοσέ Ελίας Ραμίρεζ ήταν πολιτικός μηχανικός και επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης της εταιρείας Constructora D&D Ramírez y Hernández η οποία είχε συνάψει 497 συμβάσεις με διάφορους δήμους της Γουατεμάλα, μεταξύ 2014 και 2025 ενώ το 2023 συμμετείχε στις εκλογές για δήμαρχος της πόλης Ελ Τεχάρ εκπροσωπώντας το κόμμα Καμπάλ χωρίς, όμως, να καταφέρει να εκλεγεί.