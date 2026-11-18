Εισαγγελέας επιφορτισμένη να διενεργεί έρευνες για αδικήματα εκλογικής φύσης τραυματίστηκε χθες Δευτέρα από σφαίρες κατά τη διάρκεια επίθεσης στην πρωτεύουσα της Γουατεμάλας, με φόντο έξαρση της βίας στο κράτος της κεντρικής Αμερικής, όπου θα διεξαχθούν γενικές εκλογές το 2027, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η εισαγγελέας, Λισέτ Μασαριέγκος σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, έγινε στόχος ενόπλων κινούμενων με μοτοσικλέτα καθώς μετέβαινε στην εργασία της, σύμφωνα με την κυβέρνηση και την εισαγγελία.

Η κυβέρνηση καταδίκασε «με τον πιο έντονο τρόπο» την ενέργεια η οποία, όπως τόνισε σε ανακοίνωσή της, αποτελεί «σοβαρή επίθεση όχι μόνο εναντίον μιας λειτουργού της δικαιοσύνης, αλλά επίσης εναντίον των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου».

Η εισαγγελία από την πλευρά της κατήγγειλε την «επίθεση» εναντίον «όλου του κλάδου του συστήματος δικαιοσύνης» και προειδοποίησε πως «καμιά πράξη βίας δεν θα φρενάρει ούτε θα πλήξει» το έργο της, τις έρευνές της και τις ασκήσεις ποινικών διώξεων.

Η Γουατεμάλα, όπου τον ερχόμενο Ιούνιο θα αναδειχθούν ο διάδοχος του σοσιαλδημοκράτη προέδρου Μπερνάρντο Αρέβαλο, τα νέα μέλη του κοινοβουλίου και δήμαρχοι, έχει βρεθεί αντιμέτωπη τους τελευταίους μήνες με κύμα βίας.

Στις αρχές Νοεμβρίου, ο αντιπολιτευόμενος βουλευτής Χούλιο Πορτίγιο και τρεις αστυνομικοί δολοφονήθηκαν στο νομό Σακάπα (ανατολικά), τομέα όπου δρα καρτέλ των ναρκωτικών που πρόσφατα ανακηρύχτηκε «τρομοκρατική» οργάνωση από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το Σάββατο, ο κ. Αρέβαλο επέβαλε «κατάσταση πολιορκίας» στην περιοχή Σακάπα και στη γειτονική Ισαβάλ για να περιοριστεί η βία και διέταξε την ανάπτυξη μονάδων του στρατού.