Εκατοντάδες μέλη του στρατού αναπτύχθηκαν χθες Δευτέρα (16/11) σε δυο νομούς της ανατολικής Γουατεμάλα, όπου η κυβέρνηση του προέδρου Μπερνάρντο Αρέβαλο κήρυξε «κατάσταση πολιορκίας», έπειτα από κύμα ανθρωποκτονιών που αποδίδεται σε εγκληματικές οργανώσεις επιδιδόμενες σε διακίνηση ναρκωτικών, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Εφοδιασμένοι με τουφέκια εφόδου, υποστηριζόμενοι από τεθωρακισμένα οχήματα κι ελικόπτερα, στρατιωτικοί αναπτύχθηκαν στους νομούς Σακάπα και Ισαβάλ, στους οποίους δρουν δυο καρτέλ που ανακήρυξαν «τρομοκρατικές» οργανώσεις οι ΗΠΑ την περασμένη Παρασκευή.

Τρεις εβδομάδες έπειτα από επιθέσεις ενόπλων με απολογισμό τουλάχιστον 17 νεκρούς στον πρώτο νομό, που γειτονεύει με την Ονδούρα, κηρύχθηκε το Σαββατοκύριακο «κατάσταση πολιορκίας», μέτρο με διάρκεια καταρχήν 30 ημερών.

Το μέτρο περιορίζει το δικαίωμα του συναθροίζεσθαι και επιτρέπει εφόδους και έρευνες «χωρίς δικαστικά εντάλματα». Επιπλέον, οι αρχές έχουν πλέον δυνατότητα να διαλύουν «διά της βίας» κάθε μη εγκεκριμένη συγκέντρωση, ή συγκέντρωση «φερόντων όπλα».

Ο αριθμός των στρατιωτικών δεν διευκρινίστηκε. Αξιωματούχοι πάντως ανέφεραν πως αναπτύχθηκαν αρκετές μονάδες του πεζικού, πολλοί επιπλέον αστυνομικοί, στοιχεία της αεροπορίας και του ναυτικού. Εγκαταστάθηκαν ακόμη σημεία ελέγχου στα σύνορα με την Ονδούρα.

Σύμφωνα με τις αρχές, στον νομό Σακάπα τον έλεγχο διεκδικεί το καρτέλ της οικογένειας Λορενσάνα, που φέρεται να συνδέεται με το μεξικανικό καρτέλ Σιναλόα. Ο επικεφαλής του, ο Αρόλδο Λορενσάνα, καταζητείται από τις αρχές των ΗΠΑ.

Ο νομός Ισαβάλ χαρακτηρίζεται επίκεντρο της δράσης του καρτέλ Λος Μεντόσα. Θεωρείται επίσης πως είναι τοποθεσία-κλειδί ως προς την παραγωγή ναρκωτικών.

«Ήρθαμε για να μείνουμε για όσο χρειαστεί», τόνισε στη Σακάπα ο υπουργός Εσωτερικών Μάρκο Αντόνιο Βιγιέδα.

Σύμφωνα με τον κ. Βιγιέδα και τον υπουργό Άμυνας Χένρι Σάενς, η επιχείρηση έχει στόχους να ανακτηθεί ο «εδαφικός έλεγχος» των τομέων αυτών της επικράτειας, να καταστραφούν παράνομες καλλιέργειες, να συλληφθούν επικεφαλής εγκληματικών οργανώσεων και να καταπολεμηθεί η παράνομη εξόρυξη χρυσού.

Ο Χένρι Σάενς αναγνώρισε πως η απόφαση να αναπτυχθούν στοιχεία των ενόπλων δυνάμεων επισπεύστηκε μετά την κίνηση της Ουάσιγκτον, που ανακήρυξε «τρομοκρατικές» οργανώσεις τα δυο καρτέλ.