Η ισχυρή συμμορία Barrio 18 είναι ο «φυσικός αυτουργός» της πρόσφατης δολοφονίας στη Γουατεμάλα δικηγόρου, πρώην εισαγγελέα ειδικευμένου σε υποθέσεις διαφθοράς, ο οποίος δεν σταματούσε να καταγγέλλει σχέσεις ανάμεσα στον υπόκοσμο και πολιτικούς, ανακοίνωσε η εισαγγελία χθες Παρασκευή.

Ο δικηγόρος και πρώην εισαγγελέας Χουάν Φρανσίσκο Σολόρσανο Φόπα, 43 ετών, δολοφονήθηκε στις 17 Οκτωβρίου, μπροστά στο παιδί, του σε ποδοσφαιρικό γήπεδο στην πρωτεύουσα της χώρας, παρά το ότι είχε αστυνομική προστασία.

Η δολοφονία του προκάλεσε σοκ στη Γουατεμάλα, με φόντο την έξαρση της εγκληματικότητας και πολιτικές εντάσεις, καθώς πλησιάζουν οι γενικές εκλογές του 2027. Πυροδότησε καθαιρέσεις στην κορυφή της ιεραρχίας της αστυνομίας.

«Η τρομοκρατική οργάνωση που είναι γνωστή με το όνομα Barrio 18 είναι ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας», συνόψισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο γενικός εισαγγελέας Γκαμπριέλ Γκαρσία Λούνα, παρουσιάζοντας τα πρώτα στοιχεία της προόδου της έρευνας.

Πρόσθεσε ότι εξετάζονται διάφορες «υποθέσεις» για το ποιοι ήταν οι ηθικοί αυτουργοί, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, καθώς οι αρχές περιβάλλουν με μεγάλη μυστικότητα την έρευνα.

Ο γενικός γραμματέας της εισαγγελίας Έντουιν Τσαβαχάι δήλωσε ότι δυο μέλη της συμμορίας συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργούν, οι αρχές προχώρησαν ακόμη σε εφόδους σε δυο φυλακές, συμπεριλαμβανομένης φυλακής υψίστης ασφαλείας στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου είναι έγκλειστος ο Άλντο Οτσόα, γνωστός επίσης με το προσωνύμιο El Lobo («Ο λύκος»), ηγέτης της Barrio 18.

Ο πρώην εισαγγελέας είχε καταγγείλει σχέσεις ανάμεσα σε στελέχη του κρατικού μηχανισμού, πολιτικούς, επιχειρηματίες και τη συμμορία Barrio 18.

Φωτογραφία: Prensa Libre