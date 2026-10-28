Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Γουατεμάλας και άλλος κορυφαίος αξιωματούχος, σε βάρος των οποίων υπήρξαν αιτιάσεις μετά τη δολοφονία πρώην εισαγγελέα, νομικού ο οποίος έδινε αγώνα εναντίον της διαφθοράς στη χώρα της κεντρικής Αμερικής,καθαιρέθηκαν χθες Τρίτη (27/10), ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μάρκο Αντόνιο Βιγιέδα.

🚨Durante una conferencia de prensa, se consultó al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, si contempla renunciar al cargo ante los cuestionamientos por la situación de seguridad ciudadana, el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y las presuntas irregularidades en la PNC que derivaron en la remoción de sus principales mandos. Esta fue su respuesta: #Mingob #Renuncia #Ministro — Canal Antigua (@CanalAntigua) October 27, 2026

Η χώρα υπέστη σοκ τη 17η Οκτωβρίου, όταν ο πρώην εισαγγελέας Χουάν Φρανσίσκο Σολόρσανο Φόπα δολοφονήθηκε σε επίθεση ενόπλων μέρα μεσημέρι, μπροστά στον γιο του, σε αθλητικό κέντρο της πρωτεύουσας.

Ο πρώην εισαγγελέας, 43 ετών, είχε καταγγείλει σχέσεις ανάμεσα σε ισχυρούς πολιτικούς κι επιχειρηματίες και συμμορίες, ενώ είχε καταγγείλει επίσης τον απερχόμενο διευθυντή της αστυνομίας Νταβίντ Κουστόδιο.

Ο Νταβίντ Κουστόδιο καθαιρέθηκε ταυτόχρονα με τον υπαρχηγό του Έσβιν Κιτσέ.

Ο υπουργός Εσωτερικών του σοσιαλδημοκράτη προέδρου Μπερνάρντο Αρέβαλο δήλωσε ότι οι αλλαγές στην κορυφή της ιεραρχίας της αστυνομίας εγγράφονται στο πλαίσιο «εξέτασης» που ανακοινώθηκε μερικές ημέρες μετά τη δολοφονία του πρώην εισαγγελέα.

«Η απόφαση αυτή αποτελεί μέρος της διαδικασίας εξέτασης και θεσμικής αναδιάρθρωσης που διεξάγουμε με σκοπό να ενισχύσουμε την αστυνομία», τόνισε ο κ. Βιγιέδα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, έχοντας πλάι του τον πρόεδρο Αρέβαλο.

Ο πρώην εισαγγελικός λειτουργός δεν έπαυε να καταγγέλλει ώσμωση ανάμεσα στις αρχές, πολιτικούς, επιχειρηματίες και τη συμμορία Barrio 18, που θεωρείται η ισχυρότερη στη Γουατεμάλα. Αμφισβήτησε επίσης άμεσα την εντιμότητα του καθαιρεθέντα διευθυντή της αστυνομίας.

«Πρόκειται για τύπο που συνεργάζεται με το οργανωμένο έγκλημα, θα το πω ανοιχτά», είχε τονίσει ο δικηγόρος Σολόρσανο κατά τη διάρκεια πόντκαστ, συνδέοντας τον αξιωματικό με την Barrio 18.

Συμπλήρωσε πως ο κ. Κουστόδιο «διευκόλυνε και ενθάρρυνε την απόδραση» 20 ηγετικών μελών συμμορίας από φυλακή υψίστης ασφαλείας έναν χρόνο νωρίτερα.

Η δολοφονία του άλλοτε εισαγγελικού λειτουργού σόκαρε τη Γουατεμάλα, με φόντο την αναζωπύρωση της εγκληματικότητας και την όξυνση των πολιτικών εντάσεων καθώς πλησιάζουν οι γενικές εκλογές του 2027.

Ο Erick Osoy López διορίστηκε νέος Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Πολιτικής Αστυνομίας

Ο Υπουργός Διακυβέρνησης, Marco Antonio Villeda, ανακοίνωσε την απομάκρυνση του Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Πολιτικής (PNC), David Custodio Boteo, καθώς και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Επιχειρήσεων, Esvin Jacinto Quiché. Στη θέση τους, το Υπουργείο Διακυβέρνησης διόρισε τον Γενικό Επίτροπο Erick Osoy López ως νέο Γενικό Διευθυντή, και τον Selvin Solano Galicia ως επικεφαλής της Αναπληρωτής Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο μιας αναδιάρθρωσης της ιεραρχίας του θεσμού.

Erick Osoy asume la dirección general de la Policía Nacional Civil El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, anunció la destitución del director general de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, y del subdirector general de Operaciones, Esvin Jacinto Quiché. En su lugar, la cartera del Interior designó al comisario general Erick Osoy López como nuevo director general y a Selvin Solano Galicia al frente de la Subdirección General de Operaciones, en una reestructuración de la línea de mando institucional. Durante la conferencia de prensa, el funcionario argumentó que los cambios responden a un proceso de reorganización administrativa y no a situaciones coyunturales, pese a que la decisión coincide con los cuestionamientos hacia la corporación tras el asesinato del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa. Villeda señaló que hasta el momento no cuenta con indicios de un delito específico cometido por los mandos salientes y sostuvo, apelando a su trayectoria judicial, que no actuará sin evidencias sustentadas. Asimismo, el titular de Gobernación descartó que el ministerio vaya a promover acciones penales contra Custodio Boteo y Jacinto Quiché, quienes pasarán de forma definitiva a situación de retiro o jubilación dentro de las fuerzas de seguridad. Villeda concluyó que corresponderá exclusivamente al Ministerio Público (MP) determinar si existen responsabilidades pendientes o si se abrirán pesquisas relacionadas con su gestión. Texto Mario Reyes #PNC #MarcoVilleda #Cambiospoliciales #metroredes #elmetropolitanogt https://t.co/eWxYAE1BFd https://t.co/8KIzGXJjAV — @elmetropolitanogt (@elmetrogt) October 27, 2026

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο αξιωματούχος δήλωσε ότι οι αλλαγές αυτές αποτελούν μέρος μιας διαδικασίας διοικητικής αναδιοργάνωσης και όχι απάντηση σε συγκεκριμένες, άμεσες συνθήκες — αν και η απόφαση συμπίπτει με την εντεινόμενη κριτική και τον έλεγχο που ασκείται στην αστυνομία μετά τη δολοφονία του πρώην εισαγγελέα Χουάν Φρανσίσκο Σολόρσανο Φόπα. Ο Villeda σημείωσε ότι, προς το παρόν, δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν τη διάπραξη κάποιου συγκεκριμένου αδικήματος από τους απερχόμενους αξιωματούχους. Επικαλούμενος την προϋπηρεσία του στο δικαστικό σύστημα, τόνισε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε ενέργειες χωρίς τεκμηριωμένα στοιχεία.

Επιπλέον, ο Υπουργός Διακυβέρνησης απέκλεισε το ενδεχόμενο το Υπουργείο να ασκήσει ποινικές διώξεις κατά των Custodio Boteo και Jacinto Quiché, οι οποίοι πλέον αποχωρούν οριστικά από τα σώματα ασφαλείας. Ο Villeda κατέληξε λέγοντας ότι εναπόκειται αποκλειστικά στην Εισαγγελία (MP) να κρίνει εάν υφίστανται εκκρεμείς ευθύνες ή εάν πρέπει να ξεκινήσουν έρευνες σχετικά με τη θητεία τους.