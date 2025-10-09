Ο δημοσιογράφος Χοσέ Ρουβέν Σαμόρα, από τη Γουατεμάλα, κρατούμενος από το 2022, φοβάται πως θα δολοφονηθεί στη φυλακή, δήλωσε χθες Τετάρτη στέλεχος της οργάνωσης Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF).

Ο 69χρονος δημοσιογράφος και εκδότης, ιδρυτής της εφημερίδας El Periódico, που πλέον έχει αναστείλει την έκδοσή της, έχει περάσει πάνω από 1.100 ημέρες στη φυλακή, ιδίως εξαιτίας κατηγοριών για ξέπλυμα χρήματος.

Μεταξύ του Οκτωβρίου του 2024 και του Μαρτίου του 2025 τελούσε υπό κράτηση κατ’ οίκον, όμως το μέτρο ακυρώθηκε κατόπιν αιτήματος της εισαγγελίας και μετήχθη ξανά στη φυλακή.

«Ο Σαμόρα φοβάται για τη σωματική του ακεραιότητα στη φυλακή. Είναι ανήσυχος, διότι δεν αισθάνεται πως είναι ασφαλής, παρότι φρουρείται από το κράτος», εξήγησε η συντονίστρια της RSF για τη Λατινική Αμερική, η Μπία Μπαχμπόσα, Βραζιλιάνα, στο πλαίσιο συνέντευξής της στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η κ. Μπαχμπόσα ηγήθηκε αντιπροσωπείας της RSF η οποία επισκέφθηκε τον κ. Σαμόρα προχθές Τρίτη στη στρατιωτική φυλακή Μαρισκάλ Σαβάλα. Επισήμανε πως ο δημοσιογράφος ζητάει να κλειδώνεται το κελί του κάθε βράδυ, για την ασφάλειά του.

Ο κ. Σαμόρα συνελήφθη τον Ιούλιο του 2022, μετά τη δημοσίευση από την εφημερίδα του σειράς άρθρων για υποθέσεις διαφθοράς, που ενέπλεκαν τον δεξιό τότε πρόεδρο Αλεχάντρο Γιαματέι (2020-2024).

Καταδικάστηκε τον Ιούνιο του 2023 να εκτίσει έξι χρόνια κάθειρξη για ξέπλυμα χρήματος. Όμως η ετυμηγορία ακυρώθηκε και θα πρέπει να δικαστεί εκ νέου.

Για την κ. Μπαχμπόσα, η υπόθεση Σαμόρα είναι από «τις πιο εμβληματικές» του φαινομένου των «φυλακίσεων δημοσιογράφων για πολιτικούς λόγους σε παγκόσμια κλίμακα», καθώς βρέθηκε «αντιμέτωπος με σύστημα διεφθαρμένο ως την κορυφή ως τα νύχια», το οποίο συνεχίζει να εξυπηρετεί «πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα των ελίτ της Γουατεμάλας».