Η ομάδα εργασίας του ΟΗΕ για τις διά της βίας και ακούσιες εξαφανίσεις παρότρυνε χθες Πέμπτη την κυβέρνηση της Γουατεμάλας να επιτρέψει ελεύθερη πρόσβαση στο σύνολο των στρατιωτικών εγκαταστάσεων της χώρας της κεντρικής Αμερικής προκειμένου να βρεθούν χιλιάδες αγνοούμενοι της περιόδου της εμφύλιας ένοπλης σύρραξης.

Από το 1960 ως το 1996 η Γουατεμάλα αποτέλεσε θέατρο πολέμου ανάμεσα στις δυνάμεις ασφαλείας και οργανώσεις ανταρτών της αριστεράς, με τουλάχιστον 200.000 νεκρούς και εξαφανισθέντες.

Ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Μπερνάρντο Αρέβαλο παρουσίασε στα μέσα του περασμένου μήνα πρόγραμμα για τον εντοπισμό περίπου 45.000 ανθρώπων που είχαν κηρυχτεί αγνοούμενοι κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, ο οποίος έλαβε τέλος με την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στο κράτος και την Εθνική Επαναστατική Ενότητα της Γουατεμάλας (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG).

Οι πιο «απαραίτητες και επείγουσες ενέργειες» αφορούν «το άνοιγμα των αρχείων» των ενόπλων δυνάμεων και την ελεύθερη πρόσβαση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, επισήμανε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου η Άνα Λορένα Ντελγκαντίγιο, μεξικανή ειδικός στα ανθρώπινα δικαιώματα, παρουσιάζοντας προκαταρκτικές παρατηρήσεις της ομάδας.

«Αυτό είναι ένα από τα πιο σαφή αιτήματα των θυμάτων», που ανήκουν στην πλειονότητά τους στον αυτόχθονα πληθυσμό της φυλής των Μάγια, τόνισε.

Εξάλλου η κ. Ντελγκαντίγιο επέκρινε την «πλήρη διάλυση» των ομάδων έρευνας για εγκλήματα διαπραχθέντα κατά τη διάρκεια του πολέμου, με απόφαση που είχε πάρει η τέως γενική εισαγγελέας Μαρία Κονσουέλο Πόρας, στην οποία είχαν επιβληθεί διεθνείς κυρώσεις για διαφθορά και καταπάτηση δημοκρατικών κανόνων.

Ο νέος γενικός εισαγγελέας Γκαμπριέλ Γκαρσία Λούνα καλείται από διάφορες πλευρές να δώσει εντολή να διενεργηθεί «σοβαρή» έρευνα για υποθέσεις παράνομων υιοθεσιών παιδιών αυτοχθόνων τα χρόνια του 1980.