Οι ένοπλες δυνάμεις της Γουατεμάλας αρνήθηκαν χθες Δευτέρα πως ενεπλάκησαν σε βίαια επεισόδια με τουλάχιστον επτά νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου μικρού κοριτσιού, σε πόλη στο ανατολικό τμήμα της χώρας, όπου βίντεο κατέγραψαν ένοπλους με στρατιωτική περιβολή να κινούνται στους δρόμους.

Ο στρατός απέδωσε τους θανάτους πολιτών την Κυριακή στην Ουίτε, περίπου 130 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, σε διένεξη συμμοριών ενεχόμενων στη διακίνηση ναρκωτικών.

Τα πτώματα δύο γυναικών και κοριτσιού βρέθηκαν μέσα σε λευκό όχημα ακινητοποιημένο σε είσοδο της πόλης, ανέφερε η εισαγγελία. Εκείνα τεσσάρων ανδρών βρέθηκαν σε άλλο σημείο στην Ουίτε.

Fuerte enfrentamiento en Huite, Zacapa, con varios fallecidos preliminares. Vecinos grabaron los hechos. Se presume participación de DEA, Ejército y PNC en operativo contra Aroldito Lorenzana aunque ambas instituciones niegan que existiera un operativo.#Zacapa #Huite #Guatemala pic.twitter.com/ypwoT37GPU — TVGT Noticias (@TVGTNoticias) September 28, 2026

Η εκπρόσωπος του στρατού Νατάλια Μολινέδο ανέφερε, σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μέσω X, ότι τα αιματηρά επεισόδια ήταν αποτέλεσμα «εδαφικών διαφορών μεταξύ διακρατικών εγκληματικών οργανώσεων».

Ejército de Guatemala mantiene su labor de protección al servicio de la población guatemalteca. pic.twitter.com/YCOlERRPrx — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) September 28, 2026

Αντιδρούσε στην ατμόσφαιρα καχυποψίας που δημιούργησαν βίντεο τα οποία κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και αναπαρήχθησαν από ΜΜΕ, στα οποία διακρίνονται άγνωστοι με στολές παραλλαγής και προτεταμένα τουφέκια καθώς περικυκλώνουν λευκό όχημα.

Η Μολινέδο διέψευσε πως επρόκειτο για στρατιωτικούς. Οι ένοπλες δυνάμεις «αποφάσισαν να μην μπουν (στην πόλη) εκείνη τη στιγμή για να αποφύγουν κλιμάκωση της σύγκρουσης», είπε.

🚨🇬🇹 #Almomento | #Guatemala Ataque armado coordinado deja 7 muertos en Huité, Guatemala; autoridades investigan nexo con el narcotráfico Una serie de ataques armados simultáneos registrados en el municipio de Huité, departamento de Zacapa (Guatemala, dejó un saldo de al menos… pic.twitter.com/JjP4M8UXpN — Libertad-Oaxaca (@libertadoaxnews) September 28, 2026

Ο υπουργός Εσωτερικών Μάρκο Αντόνιο Βιγιέδα, ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους, φάνηκε πιο επιφυλακτικός για το ερώτημα αν μέλη δυνάμεων ασφαλείας, της Γουατεμάλας ή των ΗΠΑ, πυροβόλησαν εναντίον αμάχων.

🚨 Huité registra séptima víctima mortal tras hechos armados El Ministerio Público informó sobre una séptima persona fallecida relacionada con los hechos armados registrados en Huité, Zacapa. Se trata de un hombre localizado en el barrio El Campo. Con este nuevo reporte, ya son… pic.twitter.com/RFGRt8KRxY — Canal Antigua (@CanalAntigua) September 28, 2026

Δήλωσε πως προτιμά να μην κάνει υποθέσεις προτού να έχει «περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς έγινε».

«Θα διενεργήσουμε έρευνα» ώστε να συγκεντρωθούν στοιχεία για τα γεγονότα, πρόσθεσε, διαψεύδοντας από την πλευρά του οποιαδήποτε εμπλοκή της αστυνομίας.

Η έκρηξη βίας αυτή καταγράφεται μια εβδομάδα αφού οι ΗΠΑ και η Γουατεμάλα ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν, μαζί με συμμάχους τους, στην επιβολή κυρώσεων σε περίπου 20 καρτέλ των ναρκωτικών, στο πλαίσιο της «Ασπίδας της Αμερικής», συμμαχίας που σχηματίστηκε με πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο στρατός της Γουατεμάλας παρέλαβε, για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν μισό αιώνα, όπλα από τις ΗΠΑ, μετά την άρση του εμπάργκο που εφαρμοζόταν από το 1977, εν μέσω της πολυαίμακτης εμφύλιας σύρραξης στο κράτος της κεντρικής Αμερικής (1960-1996).