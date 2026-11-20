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Δύο φερόμενοι ως διακινητές ναρκωτικών, καταζητούμενοι από τις Αρχές των ΗΠΑ, συνελήφθησαν στη Γουατεμάλα, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο πρόεδρος της χώρας της κεντρικής Αμερικής, ο Μπερνάρντο Αρέβαλο.
«Συνελήφθησαν δύο πρόσωπα που υπόκεινται σε απέλαση» και «ήδη οδεύουν να παραδοθούν στις Αρχές που έχουν ζητήσει την έκδοσή τους», είπε ο Αρέβαλο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Πρόκειται για Γουατεμαλτέκο υπήκοο, τον Εδουάρδο Αντόνιο Μάας Κρους, γνωστό επίσης με το προσωνύμιο «Τόνο», και Μεξικανό υπήκοο, τον Εστέμπαν Γκαρσία Τσακόν, ανέφερε η εισαγγελία της Γουατεμάλας.
Οι δύο συλληφθέντες καταζητούνται από ομοσπονδιακό δικαστήριο της νότιας περιφέρειας του Τέξας (νότιες ΗΠΑ), που τους έχει ασκήσει ποινικές διώξεις για «συνωμοσία ενόψει της διανομής» φαιντανύλης στην αμερικανική επικράτεια, διευκρίνισε η ίδια πηγή.
🛫 Aprehensión con fines de extradición
El Ministerio Público con acompañamiento de la Policía Nacional Civil coordinó la aprehensión con fines de extradición de Manuel Alejandro Contreras, alias “Ernesto Hernández y/o gordo”.
Es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas ya que se le sindica de los delitos de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos de América y por el delito de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a EE.UU.
Una investigación de las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley identificó una organización de narcotráfico que operaba en Norte, Centro y Sur América y que era responsable de importar grandes cantidades de cocaína a dicho país del norte.
La investigación identificó al requerido como uno de los miembros de la organización, quien, desde aproximadamente 2017 hasta por lo menos agosto de 2026, era responsable de transportar, dirigir y administrar una parte de las actividades de tráfico de cocaína de la organización en Guatemala y otros lugares.
— MP de Guatemala (@MPguatemala) November 20, 2026
Η κυβέρνηση της Γουατεμάλας ενισχύει τις επιχειρήσεις της εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών και το Σάββατο κήρυξε «κατάσταση πολιορκίας» στους νομούς Σακάπα και Ισαβάλ έπειτα από κύμα βίας που αποδόθηκε σε συμμορίες επιδιδόμενες σε εμπορία ουσιών.
Εκατοντάδες στρατιωτικοί αναπτύχθηκαν στις περιοχές αυτές τη Δευτέρα, με σκοπό να παταχθεί η δράση δυο καρτέλ που την περασμένη εβδομάδα ανακηρύχτηκαν «τρομοκρατικές» οργανώσεις από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.