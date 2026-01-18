Η Γουατεμάλα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες κρίσεις ασφάλειας των τελευταίων ετών, μετά από συντονισμένες εξεγέρσεις που ξέσπασαν σε τρεις φυλακές μέσα σε διάστημα 24 ωρών, από το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026. Τουλάχιστον 46 άτομα κρατούνται όμηροι, στην πλειονότητά τους δεσμοφύλακες, ενώ μεταξύ αυτών βρίσκεται και ένας πολίτης, ψυχολόγος του σωφρονιστικού συστήματος.

Μέχρι σήμερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου, δεν έχουν αναφερθεί νεκροί ή τραυματίες μεταξύ των ομήρων. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, με τις Αρχές να βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών Μάρκο Αντόνιο Βιγιέδα, πίσω από τις εξεγέρσεις βρίσκεται η διαβόητη συμμορία Barrio 18, η οποία φέρεται να αντέδρασε στις πρόσφατες αποφάσεις της Κυβέρνησης για την αφαίρεση παράνομων προνομίων από φυλακισμένους ηγέτες συμμοριών, όπως κινητά τηλέφωνα και ιδιωτικές ηλεκτρικές συσκευές.

Η πιο εκρηκτική κατάσταση, καταγράφεται στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Renovación 1, στην Εσκουίντλα, όπου κρατούμενοι με καλυμμένα πρόσωπα, έχουν καταλάβει πύργους επιτήρησης και κινούνται στις ταράτσες του συγκροτήματος. Οι στασιαστές απαιτούν τη μεταφορά κορυφαίου ηγέτη τους σε φυλακή με «καλύτερες συνθήκες κράτησης».

Η Κυβέρνηση, ωστόσο, εμφανίζεται ανυποχώρητη. Ο Βιγιέδα, υιοθετώντας σκληρή ρητορική αντίστοιχη με εκείνη του Προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, ξεκαθάρισε:

«Δεν θα υπάρξει καμία διαπραγμάτευση με τρομοκρατικές ομάδες. Δεν θα υποκύψουμε σε εκβιασμούς».

Ο στρατός και η Εθνική Αστυνομία έχουν περικυκλώσει και τις τρεις φυλακές, ενώ Ειδικές Δυνάμεις και ασθενοφόρα βρίσκονται σε ετοιμότητα. Οι Αρχές επιμένουν ότι δεν πρόκειται να επαναφέρουν τα προνόμια των συμμοριών, ακόμη και αν αυτό παρατείνει την ομηρία.

Η κρίση προέκυψε λίγους μήνες μετά το σοβαρό σκάνδαλο ασφαλείας στα τέλη του 2025, όταν είκοσι μέλη συμμοριών απέδρασαν από φυλακές, προκαλώντας παραιτήσεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Έκτοτε, ο Πρόεδρος Μπερνάρντο Αρέβαλο έχει θέσει ως κεντρικό άξονα της πολιτικής του, την «ανάκτηση του ελέγχου των φυλακών», μια στρατηγική που φαίνεται πλέον να δοκιμάζεται σκληρά.