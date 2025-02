Σε 55 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών από την χθεσινή πτώση λεωφορείου από γέφυρα σε προάστιο της πρωτεύουσας της Γουατεμάλας, καθώς την τελευταία τους πνοή άφησαν δύο από τους επτά τραυματίες που νοσηλεύονταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Το λεωφορείο, το οποίο είχε αναχωρήσει με 75 επιβαίνοντες από το Σαν Αγουστίν Ακασαγουαστλάν, περίπου 100 χιλιόμετρα μακριά από την Πόλη της Γουατεμάλας, εξετράπη της πορείας του και έπεσε από γέφυρα σε γκρεμό 20 μέτρων, καταλήγοντας σε ρέμα.

A bus veered off a highway bridge into a ravine in Guatemala City, killing at least 51 people and trapping survivors https://t.co/0ZZ7QgkkSt pic.twitter.com/rYo4LCYUWW

— Reuters (@Reuters) February 10, 2025