Τον απόλυτο τρόμο έζησε μια ομάδα τουριστών στη Γουατεμάλα όταν ηφαίστειο ξεκίνησε να «πετάει» φλεγόμενες πέτρες.

Μέλη της ομάδας πεζοπόρων κατέγραψαν με τις κάμερες των κινητών τους το Volcán de Fuego και όπως φαίνεται από το βιντεοληπτικό υλικό το ηφαίστειο είχε ενεργοποιηθεί όσο προσέγγιζαν και αυτό.

Δείτε σχετικά βίντεο:

Μια εκ των τουριστών, η Άννα Γκαρσία ανέφερε ότι οι φλεγόμενες πέτρες έκαψαν το μπουφάν της ενώ ένα κομμάτι παραλίγο να την χτυπήσει στο κεφάλι.

«Το ηφαίστειο εξερράγη και κατάφερα να κινηματογραφήσω ένα μικρό μέρος του, αλλά δεν κατέγραψα πολλά επειδή, ενώ κινηματογραφούσα, κοίταξα ψηλά και άρχισα να βλέπω βράχους να πέφτουν. Εκείνη τη στιγμή ήμουν κάπως σοκαρισμένη και μετά άρχισα να τρέχω» ανέφερε η Γκαρσία, μιλώντας για «αξέχαστη εμπειρία» , παρόλο που τρομοκρατήθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες το συγκεκριμένο ηφαίστειο είναι σχεδόν συνεχώς ενεργό, αλλά σε χαμηλό επίπεδο ενώ παράγει μικρές εκρήξεις αερίου και τέφρας κάθε 15 με 20 λεπτά.

Στο Volcán de Fuego έχει σημειωθεί έκρηξη πάνω από 60 φορές από το 1524 με μόνο τρεις ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους.