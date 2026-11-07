Βουλευτής της αντιπολίτευσης και τρεις αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους χθες Παρασκευή (6/11) στη Γουατεμάλα κατά τη διάρκεια επίθεσης ενόπλων σε περιοχή την οποία λυμαίνονται συμμορίες κακοποιών, επιδιδόμενες κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών, ανακοίνωσαν οι αρχές.

#Violencia Tres policías fueron asesinados en #Zacapa. El objetivo era matar al diputado Julio César Portillo Paz (herido y estado crítico). Testigos aseguran que fueron varios hombres con armas largas. #Guatemala #Inseguridad #Congreso https://t.co/sA1mxDRzvH

Ο δολοφονημένος βουλευτής εκπροσωπούσε τη Σακάπα, ήταν ο Χούλιο Πορτίγιο, 35 ετών. Ανήκε στο αντιπολιτευόμενο κόμμα Εθνική Ενότητα Ελπίδας (UNE), παράταξη την οποία ίδρυσε η άλλοτε πρώτη κυρία Σάντρα Τόρες, ανέφερε το κοινοβούλιο της χώρας της κεντρικής Αμερικής μέσω X.

🚨🚨 Urgente Guatemala 🚨🚨

Fallece Diputado Julio Portillo.

Comando armado lo interceptó y asesino a su dispositivo de seguridad 3 guardaespaldas. Hora más tarde falleció debido a los impactos de armas de Fuego

Fallece esta noche el diputado

Julio Portillo tras ataque armado.

El diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE Julio César Portillo falleció la noche de este viernes a consecuencia de las heridas sufridas en un ataque armado ocurrido en las últimas horas.

De manera preliminar, se informó que el congresista fue ingresado de emergencia al Hospital Regional de Zacapa, donde personal médico intentó estabilizarlo para su posterior traslado aéreo hacia la Ciudad Capital.

Debido a la gravedad de las lesiones, falleció en la sala de intensivo del centro hospitalario antes de poder realizar la evacuación médica a la capital

— 🚨Noticiero-502gt🚨📰🇬🇹📢 (La Voz de la Noticia) (@Herman5818Pb) November 7, 2026