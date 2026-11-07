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Βουλευτής της αντιπολίτευσης και τρεις αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους χθες Παρασκευή (6/11) στη Γουατεμάλα κατά τη διάρκεια επίθεσης ενόπλων σε περιοχή την οποία λυμαίνονται συμμορίες κακοποιών, επιδιδόμενες κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών, ανακοίνωσαν οι αρχές.
#Violencia Tres policías fueron asesinados en #Zacapa. El objetivo era matar al diputado Julio César Portillo Paz (herido y estado crítico). Testigos aseguran que fueron varios hombres con armas largas. #Guatemala #Inseguridad #Congreso https://t.co/sA1mxDRzvH
— Alan Alfaro (@AlanAlfaroGt) November 7, 2026
Ο δολοφονημένος βουλευτής εκπροσωπούσε τη Σακάπα, ήταν ο Χούλιο Πορτίγιο, 35 ετών. Ανήκε στο αντιπολιτευόμενο κόμμα Εθνική Ενότητα Ελπίδας (UNE), παράταξη την οποία ίδρυσε η άλλοτε πρώτη κυρία Σάντρα Τόρες, ανέφερε το κοινοβούλιο της χώρας της κεντρικής Αμερικής μέσω X.
🚨🚨 Urgente Guatemala 🚨🚨
Fallece Diputado Julio Portillo.
Comando armado lo interceptó y asesino a su dispositivo de seguridad 3 guardaespaldas. Hora más tarde falleció debido a los impactos de armas de Fuego
Fallece esta noche el diputado
Julio Portillo tras ataque armado.
El diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE Julio César Portillo falleció la noche de este viernes a consecuencia de las heridas sufridas en un ataque armado ocurrido en las últimas horas.
De manera preliminar, se informó que el congresista fue ingresado de emergencia al Hospital Regional de Zacapa, donde personal médico intentó estabilizarlo para su posterior traslado aéreo hacia la Ciudad Capital.
Debido a la gravedad de las lesiones, falleció en la sala de intensivo del centro hospitalario antes de poder realizar la evacuación médica a la capital
— 🚨Noticiero-502gt🚨📰🇬🇹📢 (La Voz de la Noticia) (@Herman5818Pb) November 7, 2026
Αρχικά, αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος είχε διαβεβαιώσει πως ο βουλευτής δεν τραυματίστηκε στην επίθεση.
Όμως κατόπιν οι αρχές ανακοίνωσαν ότι υπέκυψε σε τραύματα που είχε υποστεί μετά τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.
#Zacapa
🚨URGENTE | Diputado Julio Portillo herido de bala tras ser víctima de ataque armado en Río Hondo, #Zacapa. Bomberos lo trasladaron de urgencia a un centro asistencial, según reportes, en el lugar de los hechos agentes policiales quedaron fallecidos durante la balacera. https://t.co/bTbf1byFlX
— Sin Censura Guatemala 🇬🇹 Oficial (@sincensuraGua) November 7, 2026
Η επίθεση διαπράχθηκε σε δρόμο στο χωριό Ρίο Όντο. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, οι τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν από πυρά καθώς απέκρουαν την «επίθεση» με στόχο «απευθείας» τον βουλευτή, που διέπραξαν άγνωστοι.
#URGENTE | ¡LA NUEVA PRIMAVERA DE BERNARDO ARÉVALO FLORECE A BALAZOS EN ZACAPA!
Se reporta una emboscada armada contra el diputado Julio Portillo y su equipo de seguridad en Zacapa. Según información preliminar, cuatro agentes policiales que integraban su esquema de protección resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial.
El ataque habría ocurrido cuando se movilizaban en una camioneta Land Cruiser blindada, que fue alcanzada por proyectiles de alto calibre. Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre el estado de salud del diputado ni de los agentes afectados.
NOTICIA EN DESARROLLO.
#Florecerás 🇬🇹🌱
#XELAnews 🇫🇷
Noticias sin injerencias
#LibertadDePrensa #LibertadDeExpresión #Guatemala 🇬🇹
— XelaNews (@XelaNewsGt) November 7, 2026
Η επαρχία Σακάπα θεωρείται ελεγχόμενη από το καρτέλ της οικογένειας Λορενσάνα, που πιστεύεται ότι συνεργάζεται με το μεξικανικό καρτέλ Σιναλόα.
Την 27η Σεπτεμβρίου, οκτώ πολίτες δολοφονήθηκαν εκεί σε συγκρούσεις που οι αρχές απέδωσαν σε συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων συμμοριών.
Στα τέλη του Οκτωβρίου, έγινε εκδήλωση ασυνήθιστης χλιδής, με 1.000 προσκεκλημένους —το κόστος υπολογίστηκε πως έφθασε τα 2,5 εκατ. δολάρια από μέσα ενημέρωσης—, για να εορταστούν τα 15α γενέθλια της κόρης της δημάρχου στη Σακάπα.
Η Σιομάρα Οβάγιε, η δήμαρχος, είναι σύζυγος του κατά δήλωσή του διακινητή ναρκωτικών Σέρχιο Σιφουέντες, ο οποίος επέστρεψε πριν από κάποιο καιρό στη Γουατεμάλα αφού εξέτισε ποινή φυλάκισης στις ΗΠΑ.
Η αμερικανική πρεσβεία στη Γουατεμάλα καταδίκασε τη γιορτή, θυμίζοντας εν παρόδω ότι η κ. Οβάγιε είναι επίσης κουνιάδα του διακινητή ναρκωτικών Αρόλδο Λορενσάνα, επικηρυγμένου από την Ουάσιγκτον έναντι ποσού που φθάνει τα 5 εκατομμύρια δολάρια.