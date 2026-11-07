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Βουλευτής της αντιπολίτευσης και τρεις αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους χθες Παρασκευή (6/11) στη Γουατεμάλα κατά τη διάρκεια επίθεσης ενόπλων σε περιοχή την οποία λυμαίνονται συμμορίες κακοποιών, επιδιδόμενες κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών, ανακοίνωσαν οι αρχές.

 

 

Ο δολοφονημένος βουλευτής εκπροσωπούσε τη Σακάπα, ήταν ο Χούλιο Πορτίγιο, 35 ετών. Ανήκε στο αντιπολιτευόμενο κόμμα Εθνική Ενότητα Ελπίδας (UNE), παράταξη την οποία ίδρυσε η άλλοτε πρώτη κυρία Σάντρα Τόρες, ανέφερε το κοινοβούλιο της χώρας της κεντρικής Αμερικής μέσω X.

Αρχικά, αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος είχε διαβεβαιώσει πως ο βουλευτής δεν τραυματίστηκε στην επίθεση.

Όμως κατόπιν οι αρχές ανακοίνωσαν ότι υπέκυψε σε τραύματα που είχε υποστεί μετά τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.

Η επίθεση διαπράχθηκε σε δρόμο στο χωριό Ρίο Όντο. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, οι τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν από πυρά καθώς απέκρουαν την «επίθεση» με στόχο «απευθείας» τον βουλευτή, που διέπραξαν άγνωστοι.

Η επαρχία Σακάπα θεωρείται ελεγχόμενη από το καρτέλ της οικογένειας Λορενσάνα, που πιστεύεται ότι συνεργάζεται με το μεξικανικό καρτέλ Σιναλόα.

Την 27η Σεπτεμβρίου, οκτώ πολίτες δολοφονήθηκαν εκεί σε συγκρούσεις που οι αρχές απέδωσαν σε συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων συμμοριών.

Στα τέλη του Οκτωβρίου, έγινε εκδήλωση ασυνήθιστης χλιδής, με 1.000 προσκεκλημένους —το κόστος υπολογίστηκε πως έφθασε τα 2,5 εκατ. δολάρια από μέσα ενημέρωσης—, για να εορταστούν τα 15α γενέθλια της κόρης της δημάρχου στη Σακάπα.

Η Σιομάρα Οβάγιε, η δήμαρχος, είναι σύζυγος του κατά δήλωσή του διακινητή ναρκωτικών Σέρχιο Σιφουέντες, ο οποίος επέστρεψε πριν από κάποιο καιρό στη Γουατεμάλα αφού εξέτισε ποινή φυλάκισης στις ΗΠΑ.

Η αμερικανική πρεσβεία στη Γουατεμάλα καταδίκασε τη γιορτή, θυμίζοντας εν παρόδω ότι η κ. Οβάγιε είναι επίσης κουνιάδα του διακινητή ναρκωτικών Αρόλδο Λορενσάνα, επικηρυγμένου από την Ουάσιγκτον έναντι ποσού που φθάνει τα 5 εκατομμύρια δολάρια.

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