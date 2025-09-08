Η Γουιάνα ετοιμάζεται να επιταχύνει την πετρελαϊκή παραγωγή της και θα ενθαρρύνει νέες κοινοπραξίες και δημόσιες συμβάσεις οι οποίες θα εγγυηθούν περισσότερο πλούτο «για τον λαό», ανακοίνωσε χθες Κυριακή ο πρόεδρος της χώρας Ιρφάν Αλί, στην ομιλία που εκφώνησε μετά την ορκωμοσία του.

Ο Αλί ανακοινώθηκε προχθές Σάββατο και τυπικά πως επανεξελέγη για δεύτερη πενταετή θητεία στο κορυφαίο αξίωμα της μικρής χώρας της νότιας Αμερικής, που διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου κατά κεφαλήν στον πλανήτη.

Το PPP/Civic, το κόμμα του προέδρου, εξασφάλισε το 55% των ψήφων, που του εγγυάται πλειοψηφία στο κοινοβούλιο με 36 έδρες.

«Οι τομείς μας του πετρελαίου και του αερίου θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται, αυξάνοντας την παραγωγή και τα έσοδα για τον πληθυσμό μας. Αλλά γιατί να σταματήσουμε εκεί;» τόνισε ο Αλί.

«Θα συνεχίσουμε τις εξερευνήσεις στο πλαίσιο πιο συμπαγών συμφωνιών κατανομής της παραγωγής, για να εγγυηθούμε μεγαλύτερα οφέλη, υψηλότερα κέρδη που θα ωφελήσουν αληθινά τον πληθυσμό», επέμεινε.

Ο 45χρονος κεντροαριστερός πρόεδρος βάσισε την εκστρατεία του στην υπόσχεση πως θα βγάλει από τη φτώχεια τη μικρή χώρα των 850.000 κατοίκων χάρη στους υδρογονάνθρακες στο υπέδαφός της.

Η Γουιάνα άρχισε την εκμετάλλευση κοιτασμάτων αργού το 2019 και ελπίζει η παραγωγή της να φθάσει για πρώτη φορά το 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα το 2030, ενώ βρίσκεται περί το επίπεδο των 650.000 βαρελιών την ημέρα σήμερα.

Η εκμετάλλευση του πετρελαϊκού πλούτου επέτρεψε να τετραπλασιαστεί σε πέντε χρόνια ο κρατικός προϋπολογισμός (6,7 δισεκ. δολάρια το 2025) και η χώρα να καταγράψει την ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη στη Λατινική Αμερική (43,6% το 2024).

Βρίσκεται ωστόσο στο επίκεντρο προαιώνιας εδαφικής διένεξης με τη Βενεζουέλα, η οποία διεκδικεί την κυριαρχία της Εσεκίμπο, επαρχίας όπου έχουν εντοπιστεί μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου.