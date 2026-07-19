Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών αρχών στη Γουιάνα, μετά τη βύθιση ενός φεριμπότ στον Ατλαντικό στο οποίο επέβαιναν συνολικά 133 άνθρωποι αλλά οι 66 αγνοούνται ακόμη. Οι υπόλοιποι 67 επιβαίνοντες διασώθηκαν.

Το ναυάγιο είναι μια τεράστια τραγωδία για τη μικρή, αγγλόφωνη χώρα της Νότιας Αμερικής, του ενός εκατομμυρίου κατοίκων. Η χώρα που διαθέτει τα μεγαλύτερα κατά κεφαλήν πετρελαϊκά αποθέματα στον κόσμο, ελπίζει να ξεφύγει από τη φτώχεια.

Γύρω στο μεσημέρι σήμερα, τοπική ώρα, το Κέντρο Συντονισμού συνέχιζε τη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Ζωντανοί ανασύρθηκαν 67 άνθρωποι, εκ των οποίων 41 άνδρες, 11 γυναίκες και 15 παιδιά, έξι αγόρια και εννέα κορίτσια, ανέφερε η κυβέρνηση.

Η ζώνη των ερευνών επεκτάθηκε από τα 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα στα 1.070. «Ντόπιοι αλιείς, που γνωρίζουν καλά την περιοχή, μετέχουν στις επιχειρήσεις», πρόσθεσε.

Σε ένα βίντεο, έχοντας δίπλα του συγγενείς των επιβατών, ο υπουργός Δημόσιων Έργων Χουάν Ετζχίλ είπε ότι «ένα τεράστιο κύμα ανέτρεψε το Barima».

«Κοιμόμασταν όλοι όταν το πλοίο ανατράπηκε», είπε ο 18χρονος Γουέιν Κίτσον μιλώντας στο τοπικό μέσο Kiskadee Watch στο Τσάριτι, ένα χωριό στη βορειοδυτική ακτή της Γουιάνας. Ο νεαρός φοβάται όμως ότι η σύζυγός του και η κόρη τους χάθηκαν. Ο ίδιος, αν και τραυματίστηκε ελαφρά στο δεξί χέρι, στο ένα πόδι και στον λαιμό, κολυμπούσε στον ωκεανό επί σχεδον έξι ώρες, μέχρι που τον εντόπισαν και τον διέσωσαν.

Το φεριμπότ απέπλευσε από την πρωτεύουσα Τζορτζτάουν το βράδυ του Σαββάτου και βγήκε στην ανοιχτή θάλασσα. Στη συνέχεια θα ανέβαινε έναν ποταμό για να φτάσει στο Πορτ Καϊτούμα, ένα λιμάνι στην καρδιά του τροπικού δάσους της χώρας.

Το πλοίο Barima ήταν χωρητικότητας 300 ατόμων και δεν ήταν υπερφορτωμένο, αφού μετέφερε μόνο 116 επιβάτες και 17μελές πλήρωμα. Ναυπηγήθηκε το 1939, σύμφωνα με τον ιστότοπο Vesselfinder, κάτι που σημαίνει ότι εκτελούσε δρομολόγια εδώ και 87 χρόνια. Είχε συντηρηθεί για τελευταία φορά (σε ξηρή δεξαμενή) το 2024, λειτουργούσε με νέες μηχανές και εκτελούσε τρία με τέσσερα ταξίδια τον μήνα προς το Πορτ Καϊτούμα.

Το πλοίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου στις 23.00, τοπική ώρα (06.00 σήμερα, ώρα Ελλάδας).

«Διατηρούμε τις ελπίδες ότι θα τους βρούμε όλους», είπε ο Χουάν Ετζχίλ.