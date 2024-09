Η αστυνομία στη Γουινέα-Μπισάου ενημέρωσε χθες Σάββατο το Γαλλικό Πρακτορείο πως προχώρησε στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών που εντόπισε μέσα σε αεροσκάφος που είχε αναχωρήσει από το Μεξικό στο αεροδρόμιο Οσβάλντου Βιέιρα της πρωτεύουσας Μπισάου.

Πέντε επιβαίνοντες στο αεροσκάφος, ανάμεσά τους δύο υπήκοοι Μεξικού, υπήκοος Βραζιλίας και υπήκοος Ισημερινού, συνελήφθησαν και βρίσκονται στα χέρια της δικαστικής αστυνομίας και της αμερικανικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών (DEA), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η αστυνομία δεν διευκρίνισε την ακριβή ποσότητα των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν.

Report and intervention by a judicial police officer from Guinea-Bissau on the AIR COCAINE flight and the significant quantity of cocaine onboard. #GuineaBissau #DrugTrafficking #JudicialPolice #AirCocaine pic.twitter.com/8XRmqU4mbn

— 🇬🇼𝓙𝓪𝓲𝓻 𝓭𝓸𝓼 𝓢𝓪𝓷𝓽𝓸𝓼🇬🇼🇸🇳🇬🇲🇬🇳 (@Hypercutt) September 7, 2024

