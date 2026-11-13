Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν προχθές Τετάρτη στη Σιγκιρί, στη βορειοανατολική Γουινέα, σε «βίαιες συγκρούσεις» ανάμεσα σε δυνάμεις επιβολής της τάξης και χρυσωρύχους, η δραστηριότητα των οποίων απαγορεύτηκε, ανακοίνωσε η κυβέρνηση στην Κονακρί χθες Πέμπτη το βράδυ.

Τα επεισόδια ξέσπασαν μετά την απαγόρευση, τη 2η Νοεμβρίου, της «άναρχης και παράνομης» εξόρυξης χρυσού στην περιοχή, όπου εντοπίζονται μεγάλα κοιτάσματα του πολύτιμου μετάλλου και αναπτύχθηκαν μονάδες του στρατού, καθώς απελάθηκαν από τη χώρα χιλιάδες πολίτες από κράτη της δυτικής Αφρικής που είχαν πάει να εργαστούν σε μεταλλεία, διευκρίνισε η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.