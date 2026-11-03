Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ ανήγγειλε χθες Δευτέρα (2/11) διαπραγματεύσεις της Ρωσίας και της Ουκρανίας, με μεσολάβηση των ΗΠΑ, την 10η και την 11η Νοεμβρίου στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στις διευθετήσεις για τη μεταπολεμική ασφάλεια, την αποκλιμάκωση, τις ανθρωπιστικές προσπάθειες και τα επόμενα βήματα προς την ειρήνη», ανέφερε ο κ. Γουίτκοφ μέσω X.

The United States will mediate working-level negotiations between Ukraine and Russia on November 10–11 in Abu Dhabi, advancing President Trump’s mission to end the war. Discussions will focus on post-war security arrangements, de-escalation, humanitarian efforts, and next steps toward peace. Additionally, American negotiators will meet this week in Brussels with representatives from France, Germany, the United Kingdom, the EU, and NATO to discuss security guarantees for Ukraine, Europe’s post-war security architecture, and economic opportunities to support Ukraine’s reconstruction. We look forward to building on the progress made in Kyiv, Oslo, and St. Petersburg toward a comprehensive, durable peace agreement that delivers lasting security for generations to come. — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) November 2, 2026

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές επιδιώκουν να επιτύχουν ουσιαστική πρόοδο στην πολυετή σύγκρουση πριν από την έλευση του χειμώνα. Ο Γουίτκοφ ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι στην ατζέντα των συνομιλιών θα περιλαμβάνονται οι μεταπολεμικές συμφωνίες ασφαλείας, η αποκλιμάκωση, τα ανθρωπιστικά ζητήματα και ο τερματισμός του πολέμου.

Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters, τις ΗΠΑ αναμένεται να εκπροσωπήσουν στο Άμπου Ντάμπι ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι έχουν αναλάβει τον κεντρικό ρόλο στις αμερικανικές διαπραγματεύσεις.

Προπαρασκευαστικές επαφές στις Βρυξέλλες

Πριν από τις συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι, Αμερικανοί διαπραγματευτές αναμένεται να συναντηθούν αυτή την εβδομάδα στις Βρυξέλλες, σε επίπεδο εργασίας, με εκπροσώπους της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, οι επαφές θα επικεντρωθούν στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, στο μελλοντικό πλαίσιο ασφάλειας της Ευρώπης, καθώς και στην οικονομική στήριξη για την ανοικοδόμηση της χώρας.

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι συναντήσεις βασίζονται σε πρόσφατες διαβουλεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών και εντάσσονται στις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη μιας διαρκούς ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Οι ΗΠΑ θα πιέσουν το NATO να αυξήσει τη χρηματοδότηση για τις παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να απαιτήσει από τους συμμάχους της στο NATO ήδη αυτόν τον μήνα να αυξήσουν τη χρηματοδότησή τους για το πρόγραμμα παραδόσεων όπλων στην Ουκρανία, γεγονός που υποδεικνύει ότι η υποστήριξη της Ουάσιγκτον στο Κίεβο συνεχίζεται παρά τις εντάσεις ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Oυκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg χθες Δευτέρα (2/11), επικαλούμενο πηγές του ενήμερες σχετικά.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες αυτές άμεσα.